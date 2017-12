Se reincorpora Víctor Hugo Lojero a Venados FC

Ante la baja cuota goleadora y las lesiones en su línea ofensiva, Venados FC optó por reforzarse con el experimentado delantero Víctor Hugo Lojero, quien este martes se incorporó al plantel yucateco.

“Me siento muy contento de tener esta oportunidad que se me presenta para venir a Mérida; estoy listo para lo que venga”.

A pesar de ser un delantero referente en la división de plata, Lojero estuvo a punto de quedarse sin equipo este semestre, toda vez que Toros de Celaya decidió de última hora prescindir de sus servicios.

“Celaya me dejó sin equipo cuando yo estaba preparado para participar, fui fichado en el Draft, pero al final me dijeron que ya no continuaba; por eso estuve parado durante estos dos meses, hasta que se me presentó esta oportunidad”.

El exdelantero de Tampico Madero, San Luis y Necaxa reconoció que está en desventaja con el resto del plantel tras haber perdido ritmo futbolístico.

“Tenía la esperanza en diciembre de fichar con algún equipo, así que no me detuve y seguí trabajando por mi cuenta, haciendo gimnasio y corriendo. Será difícil agarrar el ritmo de juego de mis compañeros que ya traen seis fechas encima, pero tengo que ponerme listo”.

