Si dicen que no hubo Fair Play, que nos quiten el gol: Billy Álvarez

Luego de que se acusara al equipo femenil de no seguir el Fair Play en su juego contra Veracruz, Guillermo Álvarez señaló que si insiste en el tema está abierto a que a su equipo se le reste el gol derivado de la acción, aunque también considera que en casos similares, el silbante debería acercase al entrenador para evitar malos entendidos.

“Que se entienda que si tiene que partir del jugador, pues que hablen con el entrenador. Eso solo lo hemos visto en Europa, si no hubo un penal claro, el jugador, seguro por alguna señal del entrenador, lo tira hacia afuera.

“El juego limpio no se ha dado en el futbol mexicano, hasta ahorita esta situación y si dicen: ‘Cruz Azul no respetó el juego limpio’, pues que nos quiten el gol, no sé si se puede por el reglamento, pero de todas maneras el marcador fue 3-1, pero mejor que el árbitro se dirija al entrenador, eso sería lo más adecuado.

El directivo de La Máquina pidió que se deje claro qué sucederá cuando no se respete el juego limpio en todo sentido, no solo cuando de por medio haya un gol.

“Que se diga qué va a pasar cuando no se aplique el Fair Play, no porque haya un gol en contra, también porque haya acciones donde abusen del físico: van al balón con fuerza excesiva.

“El chiste es que no se agandallen, si hay un reglamento y un espíritu para la competencia del futbol femenil, que se está promoviendo, pues tratar de que sean respetados los límites de sueldo y sobre todo las edades, si no al rato vamos a traer todos jugadoras de 26 o 28 años y 75 kilos de peso, y va a haber más lucha libre y no futbol”, remató.

