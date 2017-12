Escaparate Político

Segunda de dos partes

EL PRESIDENTE SE FORTALECE. Tras el Quinto Informe de Gobierno, con una adecuada comunicación política, el presidente Peña Nieto recupera algunos puntos de popularidad y se fortalece al interior de su partido, pues nadie discute sus facultades metaconstitucionales y las reglas escritas y no escritas en el sistema político para designar al candidato presidencial del PRI. Por si fuera poco, en una jugada política de buen nivel, logró fracturar al PAN en dos grandes pedazos, los anayistas y calderonistas, al operar la designación de Ernesto Cordero como presidente del Senado, lo que desató la ira de Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, a quien se le deshace entre las manos la posibilidad de ser el abanderado presidencial del PAN, pues este lance lo perdió a juzgar por el enojo que causó en su grupo la “traición” de los calderonistas que, se ve están trabajando para el PRI, como acusan a voz en cuello los anayistas, encabezados por Jorge Luis Preciado, quien pide la expulsión y la hoguera en leña verde para los panistas que se atrevieron a “disentir” de la línea oficial marcada por Ricardo Anaya.

El gesto descompuesto de Preciado cuando habló y amenazó a sus colegas disidentes, acusa el tamaño del golpe propinado por la alianza de Peña Nieto, con el grupo de Felipe Calderón, lo que acaso puede abrir la puerta de la candidatura presidencial del PAN a Margarita Zavala, no le hace que quede en cuarto lugar como le sucedió a Josefina Vázquez Mota en el Estado de México. Se entiende que Ricardo Anaya está muy enojado por las revelaciones de su colosal fortuna y la de sus parientes, misma que se incrementó exponencialmente desde que entró a la política, hace apenas 14 años. Seguramente, el llamado joven maravilla no entiende que la política es pasión por el servicio a la comunidad; y que es una de las expresiones más altas que ha creado el espíritu humano. La política no es para robar ni para saquear los recursos públicos. La política no es, no debe ser un botín para saciar apetitos personales o para beneficiar a la familia. Esa visión es un concepto mafioso, siciliano, que se contrapone a lo que debe ser la política y el servicio a la sociedad. Eso tiene que entenderlo Anaya. Si no lo entiende, pues creo que es tiempo de que se olvide de la candidatura presidencial.

Anaya pide la expulsión de los senadores panistas a los que acusa de traidores, pero éstos ya le reviraron con una misiva en la que lo acusan de ser un dictador y que tiene una dualidad como presidente del partido y como candidato presidencial, con lo cual se prueba que es el único culpable de la crisis intestina que vive el PAN y piden su inmediata salida de la dirigencia. Asimismo, piden un juicio justo y apegado a derecho, en cuanto a su proceso de expulsión de las filas del PAN. Suscriben la misiva, los senadores Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Lavalle, Javier Lozano y Salvador Vega Casillas. Lo dicho, el PAN se está despedazando y les hace un gran favor a sus adversarios políticos. Por lo pronto, con esa crisis, el PRI y el gobierno de Peña Nieto se fortalecen, y más temprano que tarde puede remontar el marcador en las encuestas y luchar en serio por la continuidad en el poder presidencial.

GOBERNADOR RECORRE ARMERÍA. El mandatario estatal, Ignacio Peralta, hizo un extenso recorrido por localidades de Armería, como Rincón de López, que fueron afectadas por el paso de la tormenta tropical Lidia. El mandatario conversó con los afectados y dispuso soluciones inmediatas para atender este problema tan serio. Fue acompañado por el alcalde de Armería, Ernesto Márquez. Con hechos, el gobernador demuestra que encabeza un gobierno cercano a la gente y que cumple sus compromisos con el pueblo, en contacto con la realidad, y no desde un escritorio tal como lo ofreció desde su campaña electoral.

