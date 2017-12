Quesería va por pase a cuartos, en el balompié Supermáster

Infoecos/Colima

El Atlético Quesería sería el quinto calificado a la fase de cuartos de final del torneo de liga “Roberto George Gallardo” del balompié Supermáster del Recuerdo, para ello necesita superar al Real Centenario, este sábado en la fecha 31 regular, de 34.

Las ocho confrontaciones serán este sábado 9, así:

Atlético visita al Centenario a las 18:00 horas en la unidad El Diezmo. De ganar el AQ llegaría a 54 para asegurar su participación en la liguilla, donde ya están Deportivo UVE, Imperio, Deportivo Oro y San Francisco, para dejar en el viento los tres últimos pasaportes.

También a las 18:00 horas se enfrentarán SUTERM y Toros Colima, en la cancha Los Pinos de Lo de Villa, así como Universidad de Colima y Unión Colima Tonila, en el estadio San Jorge.

Los otros cinco juegos serán desde las 4:00 de la tarde, siendo entre San Francisco y SNTSS, en Chiapa; Oro vs. Imperio y Deportivo Alvica vs. Educación Especial Originales, ambos en la unidad AFEC El Chical; Deportivo UVE vs. Cruz Azul, en el Cecaf Atlas, y Taxistas Leones Negros vs. Villa de Álvarez, en el rectángulo Global Gas.

Ganando, Taxistas estaría prácticamente siendo el sexto que avance a cuartos de final, llegaría a 51 puntos. Descansa San Jerónimo.

