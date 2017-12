SNTE 6, en busca de liderato único en el Oro del Recuerdo

Infoecos/Colima

SNTE 6 terminaría como primero general en el torneo de liga “J. Guadalupe Reyes Araujo” de la categoría Oro del balompié del Recuerdo, si este sábado se impone al San Jerónimo, último con apenas tres puntos.

A los sindicalistas les basta el empate para alcanzar su propósito, llegaría a 70 con la igualada, y a 72 con el triunfo, dejando al Deportivo Oro y al Universidad de Colima, en segundo y tercero lugar, respectivamente, con 69 cada uno, de cara a la ronda de cuartos de final.

El juego entre San Jerónimo y SNTE 6, de la fecha seis, es uno de los dos pendientes para dar cerrojazo a la fase de calificación, enfrentándose el sábado siguiente a las 16:00 horas en la unidad deportiva de la cabecera municipal de Cuauhtémoc.

Por su parte, Villa de Álvarez y Bosco Comala chocará el mismo día y también a las 16:00 horas, pero en la cancha “Carlos Téllez Pimentel” de la unidad deportiva “Gil Cabrera Gudiño” en Villa de Álvarez.

Para efectos de cuartos de final, el resultado entre villalvarenses y comaltecos no altera la tabla, por lo tanto en cuartos de final se enfrentarían SNTE 6 (1) vs. Loros Universidad (8); Deportivo Oro (2) vs. Bosco Comala (7); Universidad de Colima (3) vs. Galletas Trigonat (6) y Villa de Álvarez (4) vs. (5) Universitario de San José.

AMISTOSOS

El mismo día habrá dos partidos amistosos, recibiendo Loros Universidad a Rótulos Ponce, en el estadio San Jorge e Imperio a Imperio Diamante, en la unidad AFEC Isenco, los dos desde las 16:00 horas.

Comentarios