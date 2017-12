Sociedad del conocimiento: El PRI en Colima

El PRI, desde su creación como PNR hasta los años setenta del siglo XX, hizo realidad muchas conquistas de la Revolución Mexicana en los ámbitos sociales, educativos, económicos: creación del sistema educativo, de salud, judicial, etc., no reconocer los méritos sería imperdonable.

Su política social dio un giro con la llegada de un grupo denominado “tecnócratas”, éstos dieron una vuelta de noventa por ciento al PRI, empezaron por hacer reformas a los logros, indiscutibles, necesarios, pero no así como los efectuaron: golpearon a la clase media, pobre, un poco a la empresarial. La lista de agravios a la sociedad por este partido es larga. Si preguntan ¿pueden ganar en el 2018? En el honor a la verdad: Sí.

Peña Nieto no fue producto del dedazo, sí de un pacto entre los gobernadores priístas que eran parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores. El hoy presidente en el 2011, sabía del poder de cada uno, alcanzado y fortalecido en los 12 años que el PRI no estuvo en Los Pinos, de ahí la percepción ciudadana, del porque no se proceda jurídicamente contra quienes han sido corruptos.

Duro el escenario en el 2018 para el PRI. En Colima muchos de los que llegaron como funcionarios abanderados por estos colores han hecho todo para destruir o autodestruirse, han dado golpes de afecto a su militancia, pero de paso también a los timones de los liderazgos, no solo de su partido, sino de quienes fueron en alianza.

Con lo permitido por el PRI, para que funcionarios golpearan a la ciudadanía, demuestran que están inmersos en un laberinto. La soberbia les impide reconocer sus equivocaciones, se les dificulta encontrar nuevos caminos. A los priístas en la entidad no les va a alcanzar de aquí al 2018 para hacer ofrecimientos, de ahora en adelante, deberán tener cuidado donde están parados frente al pueblo que pretenden seguir gobernando.

La forma en que nace el PRI, su propia naturaleza, les impide hacer lo contrario, y no, porque no puedan, sino por el pragmatismo en que viven, les es más fácil instalarse que construir. Lo malo, que este modelo se ha traslapado en la mayor parte de los partidos políticos en México, aunque de ellos dependa la democratización del país.

Poco han cambiado los partidos políticos en México, los ciudadanos sí lo han hecho, por eso, resulta absurdo e irónico, que ellos sigan practicando el dedazo. El PRI, PAN, PRD y Morena, por citar, han revivido el dedazo. Demuestran que la clase política vive y se encierra en las mazmorras de lo peor del pasado priísta, de lo que detesta la ciudadanía. Acción Nacional, Morena, perredistas, lo criticaban, ahora es su forma de mandar, lo que nos habla de su fracaso en el presente.

La pasada asamblea priísta deja constancia que el PRI apostará en esta ocasión, como sucedió en el 2012 para recuperar la Presidencia de la República, a la disciplina, unidad y estructura partidistas, pese a quien le pese, las presuntas rebeliones y exigencias internas quedaron sofocadas, como en lo antaño, los priístas de hoy saben quién reparte los cargos, más falta que puedan pasar la prueba de las urnas.

Si el priísmo en el 2018 logra la disciplina, unidad, seguramente retendrá la Presidencia, pero será difícil que en Colima logre ser de nueva cuenta la principal fuerza política. El escenario para los priístas en Colima es más desalentador que alegre, las cuentas van a salir mal, en vez de sumar, han restado, principalmente con sus mejores aliados: El magisterio y la burocracia.

En el 2000, votamos para acabar con el dedazo, tal parece que ni un partido entendió. Los priístas salieron de su asamblea con ocho candidatos, Emilio Gamboa, ya tiró a la lona a cuatro.

Para despedirme. ¡Qué cuadrazo el del PRI en Colima, con Kike Rojas como encargado de la CNOP! Excelente, la presentación del portal de los notarios públicos en Colima, anunciada por Arnoldo Ochoa, mucho mejor, al recordarnos que septiembre es el mes para realizar testamentos.

