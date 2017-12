Baúles: El Frente Ciudadano por México

SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE

E) Transitar a una sociedad de derechos en la que se incentive la movilidad social, se respete la dignidad humana y la libertad personal para el pleno desarrollo de las personas. F) Construir instituciones policiacas, de procuración y administración de justicia honestas, confiables y eficaces que pongan fin al caos y al desorden en materia de seguridad. G) Garantizar el respeto y la preservación de los recursos naturales. H) Establecer la democracia interna y garantizar la representatividad ciudadana en los partidos políticos para que actúen con responsabilidad y asuman el rol de facilitadores, de instrumentos para que los ciudadanos construyan, promuevan y guíen el cambio de régimen que necesita el país.

-Garantizar que se incluyan y respeten las agendas de todos en un gobierno de coalición del Ejecutivo federal al amparo del artículo 89 constitucional, con mayores controles democráticos por parte del Legislativo, para que se den los pasos correctos y necesarios en la construcción de un nuevo régimen.

-Garantizar la conformación de un gabinete de composición plural e integrado con criterios de paridad de género, estableciendo la obligatoriedad legal de la ratificación de sus integrantes por ambas cámaras, una vez instalada la nueva legislatura. Esto generará una dinámica de corresponsabilidad, incentivando que los secretarios de Estado ratificados por consenso de los legisladores, sean personas con el perfil adecuado para ejercer el cargo.

-El titular de la Secretaría de Gobernación asumirá, además, la función de líder de gabinete y será propuesto por fuerzas políticas distintas a la del presidente de la República, garantizando la pluralidad indispensable para la puesta en marcha del nuevo régimen.

-Fortalecer al Congreso de la Unión, frente a sus nuevas responsabilidades, garantizando que el periodo para los órganos de gobierno de las cámaras de diputados y senadores que se integren, duren una legislatura completa y no un año.

-El gobierno de coalición fortalecerá el pacto federal e impulsará un nuevo andamiaje democrático, local y municipalista, con una actitud de respeto y colaboración con los gobiernos estatales y municipales.

-Se impulsará la creación de Comisiones de la Verdad, que documenten los casos más relevantes de la historia reciente de México y se impulsará una reforma a la Fiscalía General de la República y a las estatales, para que la administración y la procuración de justicia sean independientes a los intereses partidistas y de grupo.

-Desmantelaremos el régimen que tiene a México atado a su pasado y construiremos uno que haga posible un destino de grandeza e igualdad de oportunidades…”

DEL BAÚL DE LOS RECUERDOS

TRES BLOQUES RUMBO AL 2018. Sin duda los ciudadanos tendrán la oportunidad de valorar y meditar las propuestas de los tres bloques que aspiran a ganar en las urnas el 2018: Este Frente Ciudadano por México, del que se han expuesto sus fundamentos líneas anteriores; el partido Morena, que va aliado con PT; y el partido de Enrique Peña Nieto, PRI, que lleva de aliados a Verde, Panal y PES.

DIOS NOS LIBRE DE UN HURACÁN EN COLIMA. Aunque en Colima las recientes lluvias han causado estupor y cierta incertidumbre, porque empiezan a dañar vialidades, cultivos y algunas viviendas, en otros puntos del planeta la naturaleza sí que se está ensañando, como estamos viendo en vivo y a todo color en redes sociales: el huracán Harvey, categoría 4, que tiene bajo el agua a la ciudad de Houston y a algunas áreas de nueva geografía mexicana vecina del estado de Texas; y el huracán Irma, que destrozaba todo a su paso en algunas islas del Caribe, con todo el potencial de Categoría 5.

MENSAJE DE UNA AMIGA. “Hola Ricardo, ¿cómo estás? No sé ahorita dónde te estés desempeñando, pero sé que por tu profesión y los contactos que tienes me puedes ayudar. Mi hija vive en Los Cabos, y ya ves que acaba de pasar el ciclón Lidia. El asunto es que las autoridades no han hecho nada al respecto, no ha habido mucha difusión de la magnitud de los daños (por cuestiones políticas, me imagino), y me gustaría que con tu “pluma” hacer que volteen a Baja California Sur, no solo a Texas. Están viviendo una situación muy difícil, la gente de Los Cabos. Gracias, de antemano, ojalá y algo pudieras hacer. Estoy muy triste, pensando en mi hija y su familia. Un abrazo…”

