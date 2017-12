Camino Real

Como nunca, los ciudadanos tenemos a los políticos sujetos a un severo escrutinio. Por decirlo así, a los hombres y las mujeres del servicio público los tenemos bajo una lupa tan potente que nos permite saber hasta el color de la ropa interior que usan (si es que tienen la saludable costumbre de usarla; y si no, de todos modos se les observa y hasta con más rigor), por lo que cualquier acto indebido en su función, desatención o irregularidad, es severamente cuestionado y denunciado. Ya no es tan fácil hacerle al maldito corrupto y pasar desapercibido; ya no son los tiempos en que podrían delinquir a sus anchas y quedar impunes protegidos por los sus cómplices. Nada escapa a la ciudadanía crítica en estos momentos. Ni lo más mínimo. Con las contralorías, fiscalías, procuradurías y organismos especializados y, sobre todo, con una ciudadanía más informada y vigilante, cada vez más les resulta difícil a los funcionarios entrarle al manoseo de los recursos públicos para desviarlos al beneficio personal. Ciertamente esas prácticas aún tienen adeptos, pero a éstos nada les garantiza que no serán denunciados y encarcelados.

Por eso es importante leer la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica (una encuestadora seria, de prestigio, que no se anda con cosas), que se dio a conocer en días pasados sobre la administración pública, en donde se refleja la percepción que tiene la gente de sus gobernantes en el territorio nacional. En ese estudio demoscópico, por lo que hace a Colima, Ignacio Peralta es considerado el gobernador más honesto del país, mismo en el que los gobernantes peor exhibidos son el de Yucatán (42.30%), Durango (42.90%) y Coahuila (46.20%). Nacho obtiene el 13.80%.

Varios factores inciden en ese resultado, como por ejemplo el manejo de las finanzas públicas, que desde la asunción de Peralta a la gubernatura se han ido componiendo. Asimismo, el manejo eficaz y eficiente de las finanzas de la entidad ha permitido tener mejores calificaciones bancarias y de las firmas internacionales, lo que permite dar créditos sin problema alguno y que a su vez se emplean en infraestructura para el desarrollo del estado.

Mantener la misma dinámica en el uso de los recursos públicos, así como el plan de austeridad decretado por el gobernador para todos los niveles de Gobierno, es lo que la gente aprecia y ve como un acto de humildad de sus gobernantes; es por ello que ha dado una calificación satisfactoria al mandatario estatal, de lo que no pueden presumir la mayoría de las entidades federativas.

MESÓN

El frente amplio electoral que acaban de acordar PRD, PAN y MC, fracasará -por muy amplio que lo considere-, si no lanza a buen candidato o una buena candidata para la Presidencia de la República. Cuando digo buena o bueno no quiero decir que deban lanzar, en el caso de las mujeres, a alguien que se equipare físicamente a Galilea Montijo, y en el caso de los masculinos tampoco propondría a alguien que le saque un aire Gael García Bernal. Lo que sugiero es que no vayan a postular a una de las ya tan nalgueadas botargas, de esas que vemos desde hace años con el mismo circo, maroma y teatro. Se requiere gente que, al menos, nos pueda merecer el beneficio de la duda en cuanto a que es sana, limpia y trabajadora. ¿Usted ve a alguien así por el lado del PAN, del PRD o del MC? Esos partidos están igual que el llamado Morena: mientras éste tiene solo a una piltrafa de candidato en López Obrador, aquéllos tienen a varios pero ya son pura resoca… ¡Arrieros somos!

