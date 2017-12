Enfrentar a Roger Federer, un reto para Del Potro

Salir a jugar un partido con fiebre, estar dos sets abajo frente a un top ten y terminar ganando el partido, es difícil. Y que después de ese partido de tres horas y 36 minutos, te toca tener que enfrentar a Roger Federer, uno de los mejores de la historia, es el reto para Juan Martín del Potro, señala el diario deportivo Olé. Otra hazaña tras esa hazaña, para el argentino que intentará ganar ante Rafael Nadal, número uno del mundo, por las semifinales del último Grand Slam del año. Del Potro sabe lo complicado que puede ser el partido, pero también es consciente del nivel que está mostrando y se tiene fe: “Tengo que estar preparado para ese momento. Sé que si juego mi mejor tenis puedo ser peligroso para él”.

“Se me viene un partido muy difícil. Físicamente no estoy en condiciones perfectas, pero cuando jugas las semifinales de un Grand Slam puede pasar de todo. Jugar contra Rafa y en las semifinales de mi torneo favorito va a ser algo para disfrutar. El llega como número uno del mundo y está jugando en un nivel muy alto. Además, es izquierdo, por lo que le va a resultar fácil jugarme al revés. Voy a tratar de estar afilado con la derecha y de correr lo menos posible porque estoy bastante cansado”, aseguró el tandilense sobre el encuentro que tendrá lugar este viernes, no antes de las 18.30 en el Arthur Ashe, la cancha principal del US Open.

