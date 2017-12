Interés Público

BACHES, EL CUENTO DE NUNCA ACABAR

Si algo caracteriza a una administración exitosa son las obras y beneficios a largo plazo que deja a los ciudadanos. Los baches son un problema que se configura como el cuento de nunca acabar, por la persistencia con la que aparecen, particularmente en temporadas de lluvias y huracanes. Sin embargo, también se utiliza esta problemática como una manera para medrar del dinero público y el presupuesto.

¿Por qué los ayuntamientos no optan por colocar cemento hidráulico en lugar de una carpeta asfáltica de chapopote? Porque ésta requiere de mantenimiento constante, lo que es ideal para quienes tienen empresas que se dedican a dotar del material para el bacheo. No hablamos de cantidades triviales, sino de un presupuesto fijo de algunos millones de pesos y que aumenta durante las lluvias atípicas.

En el caso de Colima, por mencionar un ayuntamiento, gastará 3 millones de pesos, de manera emergente –es decir, fuera de lo presupuestado–, en reparar los cientos de baches que se generaron por las últimas tormentas. Los baches no solamente resultan antiestéticos para una ciudad, sino que también representan un peligro para los automovilistas, quienes pueden provocar un percance y resultar lesionados por esa tesitura, aunado a los prejuicios económicos ante un daño en el vehículo.

Si bien resulta un esfuerzo financiero importante construir vialidades con cemento hidráulico, es una inversión a largo plazo y no un gasto, como es la reparación permanente de las calles de la zona metropolitana. Además, son trabajos que ya se hacen. Por ejemplo, el libramiento del Ejército Nacional cuenta con planchas de cemento hidráulico, las cuales duran más y difícilmente tienen baches, a pesar de los miles de camiones de carga que transitan por ahí.

De igual forma, durante la administración municipal de Ignacio Peralta y Federico Rangel se construyeron vialidades, en el primer cuadro del Centro Histórico, con cemento hidráulico, y hasta el momento son las únicas calles libres de baches. Fue un recurso importante, de varios millones de pesos, pero al final resultó una inversión a largo plazo.

No es inviable financieramente transitar de la carpeta asfáltica a las planchas de cemento hidráulico, porque aunque es más caro éste último, al final la inversión es redituable, ya que lo ahorrado en el concepto de mantenimiento solventa el costo de la construcción de calles más resistentes.

En ese sentido, los cientos de trabajadores utilizados para remozar las calles cada temporal de lluvias o cada que aparece un bache, pueden dedicarse a labores de embellecimiento de la zona metropolitana. Y así no se desgastan en una faena que es como el cuento de nunca acabar.

Lo ideal para generar un beneficio colectivo, es que esta clase de infraestructura se implemente de manera conjunta, entre los ayuntamientos que conforman las zonas metropolitanas del estado. Es decir, que la construcción de vialidades con cemento hidráulico parta de una perspectiva de desarrollo urbano de metrópolis.

Eso generaría no solo que las calles estén en mejores condiciones físicas y sean estéticamente más atractivas para el turismo, sino que los ahorros millonarios en mantenimiento podrían redirigirse a seguir generando obras de carácter metropolitano. No puede ser de otra forma ante el crecimiento de la mancha urbana. Los ayuntamientos no pueden ser vistos como ínsulas, sino que forman parte de una compleja red urbana.

Por lo tanto, es necesario que se implementen acciones de largo aliento, con una perspectiva al futuro. El bacheo es una práctica anacrónica y que tiene tintes de negocio entre amigos. Los ayuntamientos, a quienes corresponde el cuidado y mantenimiento de las ciudades del estado, están obligados a responder por qué no han transitado a esta clase de infraestructura, más resistente a las lluvias y al desgaste cotidiano del movimiento de vehículos. ¿O qué intereses los atan a una práctica dispendiosa, en términos de administración pública, y que solo beneficia a unos cuantos negocios dedicados a venta de material para bacheo?

CANDIDATURAS AL 2018

Conforme se vencen los plazos y se acerca la contienda electoral, cada vez más se inquietan quienes buscan una candidatura, ya sea al Senado, la Presidencia Municipal, una diputación local, federal o incluso piensan reelegirse. Como cada ocasión que hay elecciones, los ciudadanos tenemos que sobrellevar spots publicitarios y una serie de productos mercadotécnicos que nos presentan la oferta de servidores públicos, algunos con el aire de producto milagro y otros con la impronta de Mandela o Gandhi.

Lo cierto es que si hay una forma de incidir en la política pública y construir una mejor democracia, es indispensable la participación de los ciudadanos. Ya sea por pereza o abulia, muchas veces dejamos de lado la praxis política a quienes están inmersos en partidos políticos; los grados de abstencionismo siempre se encuentran, por lo general, entre un 50 o 60 por ciento del padrón electoral.

De ahí la importancia de que la ciudadanía esté al tanto y bien informada del trabajo que realizan los principales actores políticos, pues muchos de éstos aspiran a seguir gobernando. No se trata de una presencia mediática, sino de logros y beneficios tangibles que hayan conseguido. Por lo general, son las mismas caras dentro de una contienda electoral. Eso nos permite comparar y analizar el trabajo, trayectoria de quienes buscan una candidatura política.

Cuando lleguen, de nueva cuenta, a pedir el voto, los ciudadanos no deben tener miedo de cuestionarles sobre lo que hicieron o dejaron de hacer. Es parte del ejercicio democrático. Serán pocos los actores políticos que tendrán un sustento, un fundamento y soporte moral para aspirar a otro cargo de elección popular.

Habrá, también, quienes busquen una candidatura a través de la vía ciudadana. Así han llegado a la toma de decisiones, ciudadanos como Pedro Kumamoto, quien ganó por primera vez una diputación local a través de una candidatura ciudadana y ahora busca el Senado de la República. El joven político, originario de Jalisco, se ha granjeado un gran apoyo de la sociedad, el cual canaliza a través de las redes sociales.

No se puede descartar que en el caso de Colima, personas interesadas en incidir genuinamente en los hechos públicos participen por esta vía. Será una elección inédita la del 2018, ante estas nuevas circunstancias, como son la candidatura ciudadana, la reelección y la cuota de género en el 50 por ciento de las candidaturas. Eso permitirá una gran participación de mujeres en los comicios del 2018 y una apertura a promotores y activistas sociales.

Oportunamente, tendrán que hacer su deslinde del Gobierno del Estado los funcionarios que busquen un cargo de elección popular, aunque no sería una sorpresa que sea un número mínimo o ninguno, pues el gobernador Ignacio Peralta dejó en claro que quienes buscaran un futuro político tenían que dejar el gobierno. Por eso se fue Indira Vizcaíno, quien prefirió aventurarse a un cargo de elección en lugar de trabajar por los colimenses que más lo necesitan, como son los que sufren pobreza extrema.

Hacen mal, también, quienes piensan que con una actitud reaccionaria y antagónica a las instituciones conseguirán réditos electorales. Como si fueran adalides de los ciudadanos, estos actores políticos –que no son otra cosa que mercenarios del partidismo– se sostienen de los temas mediáticos, ya que carecen de una agenda propositiva y bien planificada que garantice solucione las grandes problemáticas sociales.

Y es que la oposición se debe entender no como una postura acrítica, refractaria y que en todo va en contra, sino como un contrapeso bien fundamentado, que genere una crítica y una reflexión profunda sobre el quehacer gubernativo, siempre con miras a mejorar y no a estancarse, como algunos actores partidistas buscan, pues hacen de su bandera los males que nos aquejan, en lugar de la construcción conjunta de soluciones.

Por eso, en el próximo proceso electoral, la ciudadanía debe analizar concienzudamente los perfiles de quienes aspiran gobernarnos e incidir en la agenda pública. Puede seguir siendo más de lo mismo, o involucrarnos para que solo las mejores personas lleguen a posicionarse en los cargos públicos importantes.

PROTECCIÓN CIVIL, LOGROS Y EXPECTATIVAS

El Sistema Estatal de Protección Civil actuó de manera oportuna para rescatar a una familia en Coquimatlán, que estuvo atrapada por las raudas corrientes de agua, así como un grupo de personas que estuvieron en riesgo de ser arrastradas por las corrientes de los ríos.

Si bien falta un trabajo de actualización en la estructura de Protección Civil y una mayor planificación en sus estrategias preventivas, no le resta el mérito a sus elementos, quienes actúan con tesón y valentía en el momento de asumir esta importante labor.

Aunque los daños por las lluvias de esta semana y la anterior no dejaron pérdidas económicas cuantiosas y afortunadamente ninguna víctima fatal se ha registrado hasta el momento, sí quedaron incomunicadas algunas comunidades, por el deslave de cerros, además de que algunas vías de comunicación, como la que lleva al aeropuerto de Manzanillo, quedó parcialmente cerrada por la cantidad de agua que se acumuló en esa zona.

Nuestro estado es susceptible a varios fenómenos naturales, como son los huracanes, la actividad volcánica y los terremotos. De ahí la importancia de que los planes de protección civil estén correctamente actualizados, además de que la población responda al llamado de Protección Civil y tenga una buena cultura de prevención de riesgos.

No es adecuado, para la correcta operación de los planes de contingencia, que los atlas de riesgo no estén actualizados. El modelo de protección civil del estado, si bien ha sido eficiente en la respuesta, también debe actualizarse y generar un plan más integral, que sea interinstitucional y que apuntale un enfoque de prevención de riesgos y desastres, máxime ahora que el Volcán de Colima avivó su actividad volcánica.

COHETITO QUEMADO

El gran reportaje que se presentó con visos de emular la investigación periodística del Boston Globe no pasó de ser un cohetito quemado, que algunos medios afines a cierto aspirante a la Presidencia de la República han magnificado a través de las redes sociales, donde se replican las voces acríticas e incendiarias; ésas que pregonan un país sumido en el caos y muerto por el cáncer de la corrupción.

Como trabajo periodístico, el reportaje de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, es plausible, pues da cuenta de un desvío más de 7 mil millones de pesos. Sin embargo, esta información ya era del dominio público, ya que se refiere a resultados públicos de la fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2013 y 2014, emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El tema es periodístico, por supuesto, pero no deja de estar contaminado por cierto oportunismo partidista. Y es que desde del 2013 y 2014, la ASF notificó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las acciones correspondientes para atender y solventar éstas y otras observaciones.

En algunos casos, la ASF incluso presentó denuncias penales, mismas que están en curso y que se refieren a los nombres que se difunden a través del reportaje, aunque claro, para potencializar el impacto partidista, se omite este importante dato.

En cuanto tuvo conocimiento oficial de los hallazgos, en su momento y en el ámbito de sus atribuciones, la Secretaría de la Función Pública inició las acciones necesarias para que dichas dependencias y entidades proporcionaran a la ASF la información y documentación que atendiera los requerimientos formulados.

Otro dato que no mencionan en el reportaje, porque quedaría desvirtuado, es que las dependencias y entidades señaladas han ido solventando las observaciones, en un trabajo permanente con la ASF. Será esta instancia, de la cual tomaron todos los datos para sustentar el reportaje, la que informe sobre el estado que guarda la resolución de observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas.

Algo que tampoco consigna el reportaje, es que después de ser notificada por la ASF, la SFP —mediante los Órganos Internos de Control—se realizaron las revisiones administrativas necesarias e inició el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de 10 servidores públicos, en tres dependencias federales señaladas en el reportaje.

Otro dato importante que también se omite, ya sea por negligencia periodística o con toda la mala leche, es que a partir de estas observaciones se investiga a otros 40 servidores públicos federales relacionados con el desvío de recursos.

En cuanto a las instituciones de educación superior mencionadas en el reportaje, corresponde a sus propios órganos internos de control, auditar, investigar y, en su caso, sancionar a las universidades públicas.

Ciertamente, ningún acto de corrupción queda impune. El trabajo de Animal Político y de MCCI es positivo, en el marco de un periodismo activo que busca incorporar cualquier posible nuevo hallazgo a las investigaciones y procedimientos en curso contra estos funcionarios corruptos.

Sin embargo, en todos los casos se deben hacer las investigaciones correspondientes hasta sus últimas consecuencias, e iniciar los procedimientos de responsabilidades que conforme a derecho correspondan. El sistema no está perdido ni diseñado para la corrupción, como sustenta la tesis de este reportaje, y prueba de ello son las investigaciones y detenidos por los desvíos.

Comentarios