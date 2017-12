La última Oración: Un periodista humanizado

Como parte del ciclo de Cine Sueco promocionado por la Cineteca Nacional, la Embajada de Suecia y La Secretaria de Cultura de Colima apreciamos en el Auditorio Gregorio Macedo López de la Facultad de Letras y Comunicación: La Última Oración escrita y dirigida por Jan Troell, y producida en 2012 por Francy Suntinger con las actuaciones estelares de Jesper Christensen, Pernilla August, Björn Granath y Ulla Skoog.

Piedad y religión son algunos de los conceptos que llegan a nuestra mente al escuchar el título de la película sueca que se proyecta en las pantallas colimenses un extracto de la vida de Tony Segerstedt, periodista sueco del siglo XX quien a través de su palabra expresaba su inconformidad contra los nazis.

¿Quién fue este personaje?

Periodista sueco, editor e historiador del Comercio Gotemburgo y Revista de transporte marítimo. Principal opositor del antisemistismo, Torgny Segerestedt mantuvo su postura al estallar ó la Segunda Guerra Mundial e instó a las democracias en el tiempo para detener a Hitler. Segerstedt también formuló una defensa basada en principios de libertad de expresión y la libertad de prensa. El 13 de diciembre de 1939, escribió:

“La libertad de prensa es, se nos ha dicho, un regalo que no se consigue abusando. Habíamos pensado que se trataba de un derecho que las generaciones anteriores lucharon duro, y que correspondía a sus sucesores (…) La libertad de prensa es una buena cosa en condiciones tranquilas e idílicas. En tiempos tormentosos su paso es una cuestión de vida o muerte”.

Con este último dijo Torgny Segerstedt que la gente necesita información y conocimiento para ser capaz de resistir. No creía en absoluto que un país corría menos riesgo de ser ocupados mediante la introducción de la censura.

¿Qué nos muestra la película?

El filme comienza con una propuesta visual interesante; el trabajo del periódico impreso en el siglo XX, la imagen de una rutina periodística como un trabajo colectivo y la elite e importancia significativa a un nivel clasista. Para los espectadores, parece ser una película que quedara en el olvido, no solo porque no es una cinta biográfica sino por no cumplir con la intención de mostrar quién era este personaje como una figura pública, enfocándose en un conglomerado de formas de atacar al sentir del ser humano, pero siempre desde un punto de vista intelectual para saber cómo llegar a ciertos perfiles de la audiencia.

Filmada en blanco y negro es una de las características rescatables de la cinta cumpliendo con la perspectiva y planificación de una secuencia de imágenes. La percepción de un mundo frio en tiempos de guerra se cumple con cierta convicción de los hechos.

Comentarios