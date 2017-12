Zaguero al ataque: Promoviendo el deporte entre indígenas

Reporcacho

Sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, hemos promovido el voleibol en pueblos catalogados como indígenas, como los torneos que recién efectuamos en las comunidades colimotas de Puerta de Ánzar y Piscila.

En Comala hemos realizado eventos en El Remudadero; de Cuauhtémoc, activamos a la gente de Quesería; en Villa de Álvarez nos trasladamos hasta Agua Dulce, en tiempos donde la lluvia nos permitió llegar hasta allá.

Ixtlahuacán ha sido el lugar que más hemos visitado; hicimos acto de presencia en Las Conchas, un evento inolvidable para mi estomago, pues en compañía de los alcaldes de Colima, Tecoman e Ixtlahuacán, disfrutamos de una sabrosa chacaliza.

Estuvimos en la cancha por donde pasa el río, o sea Agua de la Virgen, también fuimos a la tierra de Luis Moreno, a La Presa, y les llevamos torneos a Tamala, a Zinacamitlán y a Las Trancas, el lugar predilecto del buen amigo Aurelio palillo Carrasco.

También visitamos El Naranjal en Comala, donde por meterme a jugar dejé mi cartera con algo de dinero junto a los postes de voleibol, y al regresar por ella tres horas después ahí estaba aun; según dijo un lugareño, “aquí no acostumbramos tomar lo que no es nuestro”.

Hemos efectuado eventos en Cerro de Ortega, Tecomán, donde el popular Cacharpas mandó bien fumigado a nuestro árbitro de cabecera, como no traían para el arbitraje, le pagaron con bulingas.

En Tecomán hicimos actividad en Cofradía de Hidalgo, donde nos dieron de comer los tres días que duró el evento, y un gorrón calificó así los alimentos: el viernes, “olía mal pero supo bien”; el sábado, “no quedé del todo satisfecho, aunque peor estaba”; el domingo remató con “hoy todo estuvo muy sabroso, lástima que dieron poco”.

El momento más incomodo fue en un pueblo del que no diré el nombre, pero cuando le pedí su arbitraje al capitán, éste me dijo “dinero no traemos, pero si gusta vamos a aquel cerro y corta todas las plantitas que usted guste”, a lo cual respondí: “gracias amigo, por esta vez te regalo el arbitraje”.

