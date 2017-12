Aplaudir en la oscuridad

Esta semana he decidido tratar un tema de suma relevancia en la actualidad: Aplaudir al final de una película. Aunque parezca irónico, dicha cuestión ha ido tomando notabilidad mientras más pasa el tiempo, introduciendo en el debate a prácticamente cada cinéfilo que tiene su opinión al respecto. Algunos piensan que es bueno, otros que es malo, y muchos otros, que es tonto.

Pero para ver esta situación con más detalle, debemos tomar en cuenta ¿Por qué la gente aplaude en la sala? Después de todo no hay nadie ahí que le importe escuchar que te gustó la película, y es poco probable que alguno de los creadores esté sentado junto a ti esperando su ovación.

Esto se debe a cómo se veía el cine antes. Recordemos que el cine es un arte relativamente nuevo, con un poco más de cien años de antigüedad, y durante mucho tiempo (hasta los años 30) era visto como obras teatrales, pero filmadas. Las películas más viejas utilizan todos los trucos del teatro para realizarse. Sets, estilo de actuación, la forma de escribir los guiones. Incluso los cines, en muchos casos, eran teatros con adaptaciones especiales.

En ese contexto, la gente aplaudía al final por varias razones. La primera, debido a que era la costumbre, uno aplaude al final del teatro para felicitar al elenco, y aunque no hubiese elenco, tú tradición así te ordenaba. La segunda era aplaudir a la orquesta. Durante años los filmes eran mudos, por lo que era necesaria una orquesta en vivo que tocara la música mientras la película corría, así que los aplausos iban para la misma. Pero la tercera y la que hizo perdurar más esta costumbre es aplaudir para indicarle a los dueños del cine el gusto por cierta película.

Antes no se utilizaba a los críticos como punto de referencia, pues no había forma de juntarlos a todos y no se les tomaba muy en serio. Además, las películas se transmitían de forma diferente, en maratones de todo el día, repitiendo la misma cinta mes tras mes, decidiendo cuál dejar a través del gusto de las personas. Esto, como es lógico, se sabía con los aplausos. Hay una razón detrás de que se hicieran tantas películas del Santo en México, o de que Star Wars durara tanto en cartelera estadounidense. Los aplausos las mantenían.

Y esta tendencia continuó por décadas. Hasta hace algunos años los cines aún observaban qué filmes gustaban y cuáles no con esta técnica, pero gracias al avance de la tecnología, de la prensa, del internet, la velocidad de la información… los aplausos fueron quedando en la oscuridad.

Así que, ¿Se debe aplaudir o no al final de una película? Es tú decisión. Ya no toman en cuenta el ruido que se provoque en la sala es verdad, pero algo que no puede reemplazarse es la emoción de festejar a tu héroe salvar el día, o a tu heroína derrotando al villano. Incluso muchos de los mejores recuerdos que se tienen en el cine son cuando la gente aplaude. Malas películas pueden volverse buenas con ese nivel de emoción transmitida a través de un sonido alegre.

¿Aplaudir en el cine? Por supuesto que sirve, sirve para la audiencia, para la experiencia cinematográfica. Si no quieres hacerlo estás en lo correcto también, pero que no se considere un error que algunas personas aún lleven a cabo está práctica de antaño.

