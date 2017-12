50 % de radio taxis renovados en Tecomán

Infoecos/Tecomán

De las 270 unidades en operación de radio taxis, unas 10 ya han sido renovadas, lo que representa un 5 %, informó Armando Reyna Magaña, dirigente de la Unión de radiotaxis, quien aclaró que se van a ir cambiando paulatinamente, “no hay un plazo para este cambio, son vehículos con diferente color, para que no vayan a pensar que son Uber o Pro, ya con otra cromática son blancos con un amarillo un poco más claro”.

Señaló que “son taxis en modalidad estándar con medidas de seguridad, traen bolsas de aire, frenos ABS, aire acondicionado, lo que queremos es mejorar el servicio y el número es de 21, probablemente sean 26.”

Por otra parte y en relación a las quejas de los usuarios en el sentido de que en tiempo de lluvias los taxis no salen a trabajar, el líder de los trabajadores del volante pidió comprensión a la población, pues “en realidad el municipio no tiene drenaje pluvial y eso nos complica, son unidades que no están adaptadas para andar en el agua, también pedirles a la ciudadanía que sean comprensivos, que si metemos un vehículo así a trabajar el daño en un motor nos sale arriba de 20 mil pesos, entonces sí es necesario que también la gente entienda que el daño que nos causa en economía es mayor.”

Y añade: “Aparte los baches que están grandes con el agua no se ven, eso nos causa daños de consideración, entonces pedir el apoyo de la ciudadanía, nosotros no queremos dejar de trabajar porque perdemos también, pero si mientras Tecomán no tenga aún drenaje pluvial que pueda desaguar cuando llueve en exceso, que ya los mantos friáticos no absorben la cantidad de agua, que nos tengan esa consideración.”

