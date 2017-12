MicroOpinión

Ley de la oferta y la demanda. Si cada vez son más los consumidores de sustancias nocivas, no nos sorprenda el incremento de los daños colaterales inherentes al narcotráfico y narcomenudeo. Si queremos que la violencia se reduzca, como ciudadanos debemos comenzar por ser más responsables. No consumamos drogas, no seamos permisivos con quienes las consumen, seamos parte de la solución y no del problema.

