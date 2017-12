A media semana

Arrancan

El pasado viernes, día 8 de este mes, dio inicio formalmente el proceso electoral -que no campañas- rumbo al primer domingo de julio de 2018, donde podremos votar 87 millones de mexicanos. A 10 meses de la elección sabemos que se desarrollará con tres bloques de participantes: el llamado Frente Amplio Democrático compuesto por PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, el segundo PRI-PVEM-PANAL, tercero por Morena-PT, este último, según las últimas encuestas difundidas por SDP Noticias, Andrés Manuel López Obrador se los lleva de calle en todos los escenarios posibles con diversos candidatos y aún coaliciones mencionadas. Sin embargo, esto es una fotografía del momento, hemos visto cómo en un par de ocasiones se ha desmoronado el tabasqueño por errores propios o escándalos de sus allegados, solo que en esta ocasión se mira un Peje más mesurado, con una boca más controlada, pero todo puede pasar o mucho le pueden sacar durante este tiempo. Aunque sigo creyendo que su principal obstáculo es que Morena no posee estructura territorial en la mayoría de los estados del país, peor, hay casos donde grupúsculos internos se están disputando intestinamente el control del poder o, en su defecto, candidaturas; la cuestión, hipotéticamente, es no quedar fuera de la nómina, empero, sea como sea, AMLO es y será el rival a vencer.

En el ámbito local, el camino no se antoja fácil para el FAD, sencillamente no se pueden juntar el agua y el aceite sin hacer reacción, podrá haber acuerdos cupulares, pero de ahí a que aterricen con la militancia, es otro boleto, además tienen un PAN confrontado, dividido entre las huestes de Jorge Luis Preciado que tiene el dominio del CDE contra los simpatizantes de Pedro Peralta Rivas, quien en tribunales, a través de Julia Jiménez, le está peleando la dirigencia. Uno de sus aliados, PRD, un cero a la izquierda, con decirles que en 2015 perdieron el registro por la baja votación, su activo más importante, Martha Zepeda, con apenas cinco mil votos en todo el estado de los 516 mil del actual padrón, luego entonces no hay de dónde sumarle. En tanto, Movimiento Ciudadano, con su figura más rentable Leoncio Morán Sánchez, abiertamente ha aceptado que buscará la alcaldía capitalina. En un comentario radiofónico, este lunes, dijo que hoy estará informando su decisión personal, en lo particular creo, si Locho es congruente con sus declaraciones en contra de JLPR y del panismo, no engrosará las filas del pacto.

PARA CERRAR

Raro, casi increíble, que no se haya presentado la harina de todos los moles, o séase Martha Zepeda del Toro, a tratar de “liderar” la causa del magisterio en el plantón que tienen en la Secretaría de Educación. No creo que su radar esté fallando y no haya detectado esta manifestación; una de dos: le leyeron la cartilla en su partido ahora que la restituyeron para que se enfocara en tareas propias de su encomienda o sabe que es casi imposible abanderar a un gremio que por mucho tiene más capacidad política que la perredista… Da risa leer a ciertos comentaristas políticos a modo que solamente por quedar bien enlistan entre los aspirantes con “posibilidades” de obtener algún puesto popular. A pesar de que ya se conocen sus mañas y modus vivendi, cada tres años salen con sus mismas quimeras, antenas, señales hasta alienígenas y no sé qué otras jaladas, pero a cómo destapan hasta los cadáveres políticos. Peor se ven los desesperados que se dejan engatusar por unas líneas, ni cuenta se dan que caen en la trampa redonditos. Son los tiempos de negocios, experiencia la tienen en el periodi$mo y saben sacar provecho de los ingenuos.

TRES CITAS PARA RECORDAR

“Cuánto más siniestros son los deseos de un político, más pomposa, en general, se vuelve la nobleza de su lenguaje.” Aldous Huxley.

“Para el que no tiene nada, la política es una tentación comprensible, porque es una manera de vivir con bastante facilidad.” Miguel Delibes.

“La política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos.” Louis Dumur.

