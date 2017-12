Alicia Machado llama bicha a Gloria Trevi

Ciudad de México

Alicia Machado tiene fama de estar metiéndose siempre en problemas con otros famosos debido a su boca imprudente. Y esta vez sí que metió la pata, pues arremetió nada más ni nada menos que contra Gloria Trevi, quien a diferencia de ella cuenta con millones de fans apasionados que la defienden cada vez que alguien quiere atacarla.

El incidente sucedió durante una transmisión en vivo en su Instagram, en el que la exmiss Universo no midió sus palabras y le lanzó fuertes dardos a la intérprete de Pelo suelto.

“Dale con la necedad de Gloria Trevi”, dijo la venezolana en un video en el cual incluso puso en duda las tragedias que ha vivido la cantante. “Ya no me sigan involucrando con esa mujer, ¡qué horror! Me cae mal no me gusta su música ni su talento, ni me gusta ella, ni le creo su historia y qué flojera me dan”.

“En México me tocó pedirle disculpa a la bicha esta porque me amenazaron de muerte, pero vivo en Estados Unidos. Que se le ocurra amenazarme aquí y a ver cómo le va a ir”, dijo la Machado.

