Bitácora reporteril: Qué quiere el SNTE 6 y 39

No me queda claro, y creo que a la mayoría de la población tampoco –así como los docentes que están en las aulas–, qué buscan realmente las dirigencias y comités seccionales del SNTE 6 y 39. Y es que si realmente quieren el pago de adeudos atrasados, ¿por qué no se manifestaron durante el 2014 y 2015, cuando se originaron estas afectaciones a los docentes sindicalizados?

¿Por qué ahora, cuando se les está pagando de manera puntual estos conceptos –que en la administración pasada les escamotearon– clausuran accesos de la Secretaría de Educación? Es un tema delicado. Y el problema es que esto afecta la imagen del sindicalismo magisterial, pero en particular la de sus líderes, quienes evidencian su incongruencia en este tema.

Repito: ¿por qué el diputado Javier Pinto no reclamó de manera oportuna estos adeudos, superiores a los cien millones de pesos, cuando se originaron en el 2014 y 2015? Durante ese tiempo ya era delegado especial de la Sección 6 del SNTE Héctor Prisciliano, y tampoco protestó por este adeudo que lesionó la economía de los docentes.

Si el tema de fondo es educativo, como ellos señalan, ¿por qué descalifican como interlocutor al secretario de Educación, Óscar Javier Hernández Rosas, quien solo sigue las instrucciones del Gobernador para mantener al estado como uno de los primeros lugares en la implementación de la reforma educativa?

Insisto: ¿el tema es educativo o es de otra índole? ¿Por qué, a menos de una semana de iniciar el proceso electoral del 2018, se manifiestan como no lo habían hecho desde hace más de 30 años, con un plantón y cerrando puertas con cadenas? Si hay una interpretación aviesa de la Ley del Servicio Profesional Docente, como aseguran, ¿por qué no presentan los oficios girados a las instancias jurisdiccionales pertinentes donde constan las anomalías?

Se sabe que las secciones 6 y 39 presentaron un pliego petitorio con 25 puntos a supervisores y directores, ¿por qué no han transparentado este pliego ni a sus propios agremiados? Recalco: si el tema de fondo es el educativo y los adeudos, ¿por qué le hacen un plantón a la administración que les ha cumplido con los pagos y con la que incumplió guardaron un absoluto silencio?

Al rechazar a Hernández Rosas, ¿buscan a un interlocutor a modo, con el cual puedan negociar la ley y recuperar privilegios que estaban al margen de ésta? ¿Aspiran a restaurar los tres mil 500 movimientos irregulares de plazas que se realizaron del 2013 al 2015 y que contravienen el principio de que solo los docentes con mayores méritos estén frente al aula?

¿Buscan los líderes regresar a una administración educativa dispendiosa, que generó un déficit financiero superior a los mil 500 millones de pesos para sustentar canonjías y privilegios? ¿Quieren que regresen los comisionados sindicales con sueldo pagado de la nómina educativa y que dobleteaban sueldo, puesto que cobraban en la Secretaría, así como en un centro educativo donde no se presentaban?

Insisto: si la Secretaría de Educación viola los derechos de los docentes, ¿por qué no hay una sola demanda jurídica interpuesta? Si la política educativa en el estado carece de rumbo, ¿por qué Colima tiene los primeros lugares en las evaluaciones, tanto de estudiantes como de docentes? En resultados estamos por arriba de la media nacional.

Si el asunto no tiene un fundamento legal –puesto que no hay demandas— y no es de índole educativa –porque desdeñan a quien instruye esta política pública y que cuenta con todo el respaldo del Gobernador para consolidar la reforma educativa–, ¿entonces qué quieren los líderes de las secciones 6 y 39? ¿Qué buscan? El tiempo lo dirá.

DOS PUNTOS

No tengo problema con un gobernador que viaje constantemente a la Ciudad de México, siempre y cuando traiga recursos y gestione los apoyos para solucionar los temas financieros del estado. Hace unos años teníamos un mandatario que se la pasaba en cabalgatas y dejó al estado con un problema de seguridad creciente y un grave problema financiero.

