El viernes, torneo de Voleibol Mixto en la cancha Francisco Villa

Este viernes a partir de las 18:00 horas en la cancha Francisco Villa III, se efectuará un Torneo de Voleibol Mixto de Fiestas Patrias en la categoría Novatos, en donde se premiará con material deportivo a los tres primeros lugares.

Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar con el promotor deportivo al celular 312 11 92 313, la cuota de inscripción será de 50 pesos, y con ella se cubrirá el pago del arbitraje.

Las reglas que se utilizarán en este torneo son que el hombre no puede saltar para rematar en la zona de ataque, el hombre no puede bloquear los remates de la mujer, pero ésta sí puede bloquear a un hombre. Los bloqueos hombre vs hombre son válidos.

Los equipos que ya mostraron interés en tomar parte son Mariscos Hernández, Cude, Francisco Brun A, Francisco Brun B, Las Comadres, Los Verdaderos Amigos y el campeón Triple L.

El sistema de competencia será de acuerdo al número de participantes, en caso de ser mayor a cinco, se jugará a eliminación sencilla; si solo asisten cuatro equipos, entonces será todos contra todos. El arbitraje será designado por el comité organizador del evento.

