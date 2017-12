Reducción de gastos

A últimas fechas ha surgido el interés de algunos opinadores por conocer a fondo la agenda del gobernador en la Ciudad de México y otros estados, ¿será que pretenden darle cobertura a esos eventos?, ¿o más bien se quieren informar a dónde va y viene el mandatario y en qué se traslada a los compromisos propios de su investidura como gobernador?

Lo cierto es que tienen interés por conocer cuánto se ha estado gastando el Gobernador en los constantes viajes que realiza a la Ciudad de México.

De entrada, en los primeros escarceos Nacho Peralta dijo a los medios de comunicación que sus salidas a la Ciudad de México solo se realizan cuando son necesarias para cubrir la agenda que como gobernador tiene que cumplir con el Gobierno federal o asistir a reuniones en otros estados, de ahí que sus viajes no son de placer, como lo dijo.

Por otra parte y algo que debe quedar muy claro, es que Nacho Peralta es un gobernador de un estado, no de un “rancho bicicletero”, como quieren ver a Colima algunos retrasados o que se quedaron en sus tiempos de juventud; además, como dice el dicho “como te ven, te tratan”.

En ese contexto, les pregunto a esos interesados en conocer la agenda externa del Gobernador: ¿cuántos aviones consideran que tiene el gobernador Mancera a su disposición? Pero no nos vayamos tan lejos, el Gobierno de Jalisco tiene varias aeronaves y helicópteros para el traslado del Gobernador y para atender riesgos de la población y esos casos son comparables con el Gobernador de Colima.

Pero lo más importante de todo esto es que el Gobernador, ante la falta de recursos, decidió prescindir del avión propiedad del Gobierno del Estado y en consecuencia trasladarse a la Ciudad de México en vuelos comerciales, y en la modalidad de aerotaxis, cuando el tiempo apremia.

Bajo esa premisa, el Gobierno del Estado tiene un ahorro de 5.5 millones de pesos a partir de que el avión se vendió a la fecha, porque en 16 meses que tiene la administración se ha tenido un gasto de 14.2 millones de pesos en 145 vuelos que se han realizado; siendo que el mantenimiento del avión en estos mismos 16 meses hubiera costado 19.7 millones de pesos.

Hay que recordar que producto de la venta del avión se obtuvieron alrededor de 40 millones de pesos que la administración pública invirtió en la rehabilitación de espacios deportivos y la creación de algunos otros, así como en la construcción de un Centro Regional Oftalmológico.

Las críticas que se hacen en torno a los viajes del Gobernador tendrían razón de ser siempre y cuando no hubiera resultados de esos viajes; sin embargo, vemos cómo los problemas que constantemente surgen en la administración, son resueltos por las gestiones que constantemente tiene que hacer el mandatario a nivel central.

Por eso es que no me vengan a decir que el problema de los maestros de inglés se resolvió en la delegación de la SEP; no, señor, se tuvo que desenredar la madeja con el titular de la dependencia, Aurelio Nuño.

O también no me cuenten que la presencia de los militares en Colima se resolvió en la Zona Militar; esto es producto de una plática que sostuvo el Gobernador con el general Cienfuegos en su oficina central en la Ciudad de México. Y así podemos argumentar más resultados.

