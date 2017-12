Baúles: Van dando color

Hay dos expresiones que hoy quiero compartir: “A veces hay que dar un paso para atrás para dar dos pasos adelante”, y “En política evitar decir “nunca” y “jamás”. La primera se le atribuye al siempre recordado líder de la Revolución de Octubre, en Rusia; la segunda es de Enrique Armando Salazar Abaroa (q.e.p.d.), mejor conocido como El Plateado.

Quise valerme de estas expresiones, porque en política hay tantas circunstancias como seres pensantes y actuantes.

En Colima bastó el 5 de septiembre reciente, fecha en que los líderes formales del PRD, PAN y MC, en rueda de prensa anunciaron el Frente Ciudadano por México, para que algunos políticos y líderes sociales comenzaran a expresar lo que piensan de tal movimiento tripartidista que, en esencia, busca llevar a puerto un proyecto que pasa por el escenario electoral y se inscribe en autoridades coaligadas hasta el 2024, lo mismo en el Ejecutivo federal que en el Senado, la Cámara de Diputados, y las gubernaturas, ayuntamientos y legislaturas locales que serán renovadas en la elección del año entrante.

Diferir hace más interesante la política; pero diferir con ideas, argumentos. Pongo un ejemplo: contra este frente no ha faltado el argumento de que “no pueden unirse el agua y el aceite”. Es tan popular esta expresión, que permea aún más que la certeza de una línea ideológica transversal llamada socialdemocracia, contenida en los idearios de PRD, PAN y MC. Habría que echarle un ojo a los partidos latinoamericanos, incluido México. Otra cosa sería, sin duda, la directriz económica de cada uno de estos proyectos partidarios, que no pocas veces se contrapone, aunque es tema de comentario aparte.

En lo personal, he decidido no descalificar a este Frente Ciudadano por México, por una sencilla razón: en nuestro país hay una mayoría de mexicanos y colimenses que votan por estos tres partidos políticos, y que no quieren al PRI ni al partido de Andrés Manuel López Obrador; luego, esta tercera vía tiene todo el derecho a participar y expresarse con un proyecto que pretende dar gobernabilidad, a fin de que no haya más PRI en los cargos gubernamentales y éstos, además, no sean conducidos con la visión personalista y verticalista del tabasqueño.

Siendo así, por el color que están dando, partidos y políticos colimenses, con relación al Frente Ciudadano por México, concluiré mencionando mi hipótesis con respecto a lo que puede venir en las urnas en el 2018, en el ámbito local:

No obstante que del Partido Verde y del Panal han surgido expresiones aisladas, en el sentido de ir solos, ambos, a las urnas, es innegable que estos institutos irán con el PRI y el Partido Encuentro Social (PES). Este bloque –así su candidato presidencial reciba una derrota electoral sin precedentes, y se vaya hasta el tercer lugar, como sucedió con Roberto Madrazo en el 2006- sin duda será protagonista en los cargos de elección colimense, como lo ha sido cada tres y seis años.

Morena -que va en alianza nacional con PT- en la semana anunció ternas para cada cargo de elección, tanto locales como federales, en el estado de Colima. Los perfiles de aspirantes indican, desde ahora, que los morenistas locales no quisieron dejar espacio alguno a liderazgos sociales o ciudadanos, seguramente porque suponen que los sufragantes colimenses cruzarán las boletas en cascada, es decir, Andrés Manuel López Obrador y todo aquel nombre contenido con el logotipo de Morena. Grave error: la experiencia electoral colimense nos indica que suele haber un voto diferenciado o que, en el peor de los casos, un voto local polarizado entre PRI y antiPRI, generalmente depositado este último a favor del PAN. El partido del tabasqueño, pues, no se duda que supere el 1 % que obtuvo en el 2015 en Colima, pero al final del proceso será un rotundo fracaso, considerando el objetivo de Andrés Manuel.

Con respecto al Frente Ciudadano hay mucha más tela de dónde cortar. Hay perredistas que están dispuestos a ir en este frente; pero los hay que no quieren saber del PAN y abiertamente están apoyando a Morena, pero sin renunciar al PRD. Hay panistas que impulsan este frente, como el dirigente estatal Enrique Michel; pero también los hay que no quieren saber del PRD y de MC, aunque difícilmente lo expresan.

Comentarios