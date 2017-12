Opiniones encontradas ante salida del Imperio en fut Primera Amateur

Infoecos/Colima

Ante la supuesta desaparición del equipo del Club Imperio en la Liga de futbol Primera División Amateur, se han generado diversas las opiniones vertidas en redes sociales por personas allegadas a la institución imperialista y simpatizantes.

El anuncio, sin mayores detalles, lo dio por el mismo medio Elías Tintos Lozano, directivo del Imperio, quien desde hace tiempo ha sido jugador y pilar para la sobrevivencia en las últimas temporadas de la máxima categoría del Imperio.

El anuncio publicado es el siguiente:

“El Club Deportivo Imperio busca equipo que quiera prestada la franquicia de Primera División Amateur, mayores informes al 330-0909 o por aquí mismo”.

LAS REACCIONES

Felipe Valle Solís, junto con el profesor Miguel Prado Olivera, fue durante más de 15 años consecutivos presidente del Club Imperio, en los tiempos en que contaba prácticamente con todas las categorías y conoce las vicisitudes para sobrevivir y en su concepto. Él señaló que “también los de pantalón largo tienen que organizarse, porque su labor es motivar a esa juventud de la que me estás diciendo. Me suena esto como que la gente que está al frente del club ya se cansó y es de sabios saber dejar que otro se encargue del club”.

Marcela García Gutiérrez, con sangre guinda, establece que: “Es la triste realidad, los equipos locales y foráneos están invadidos por gente que está creando un grave problema ante el consentimiento de la Asociación y los equipos de tradición, los de barrio, están desapareciendo gracias a esa gente y también le doy la razón al Sr. Valle, que también mucha de la gente que está al frente ya se cansó. Es válido, pero por no soltar a tiempo las categorías se acaba el fomento y cariño al equipo, nuestras fuerzas infantiles perdiendo nombre, ya que ahora son Leones Negros, y nos borraron así de fácil. Se necesita gente con ganas de tomar fuerzas inferiores, que le guste y no lo vea como negocio. Quienes traemos equipos sabemos que se le invierte y muchas veces más de lo que se tiene pero no dejamos caer nuestra categoría. Ojalá esto sirva para rehacernos y salga gente que de verdad se comprometa”.

Carlos Cano, quien en los últimos tiempos ha participado en equipos mayores del Imperio, opina que “la misma Asociación lo permite, y ya casi terminan con los equipos de tradición. Esos que se mantienen con aportaciones propias”.

Mientras tanto, Osvaldo Isaac considera que “el dinero está acabando con los equipos de tradición y de paso con el concepto de amateur”, y agrega “ya ves, (refiriéndose a Carlos Cano), lo que le pasó al Tepames, mi estimado. Necesitan ponerse las pilas y acabar con quien está fomentando esa práctica desleal, para eso está el sector profesional. Allá que hagan eso y no donde su mismo nombre dice lo que es: amateur”.

