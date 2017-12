Sociedad del conocimiento: Prudencia

“Porque, ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo, para ver si tiene (lo suficiente) para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: “Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar.” ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10 mil (hombres) es (bastante) fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20 mil? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz.” (Lucas 14:28-32).