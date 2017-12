Inicia segunda vuelta y la copa en el balompié Superveteranos

Infoecos/Colima

A partir de hoy inicia la segunda vuelta del torneo de liga y el arranque de copa en la Liga de Futbol Superveteranos, que en esta ocasión hace reconocimiento a la memoria de J. Guadalupe Reyes Araujo.

De hecho, la copa arrancó el sábado pasado, al adelantarse los encuentros Citrojugo 9-1 SNTSS; Aitronic 1-0 San José del Carmen y Domingo Savio Albarrada 4-2 Mofles Fernando.

Para efectos del certamen de liga y la copa, la contabilidad es por separado.

La Fecha 20

Esta ronda inicia este viernes con dos juegos, recibiendo Santos Tonila al Halcones a las 18:00 en Tonila, y el Venustiano Carranza al SNTE 39, en la Unidad El Diezmo.

Para mañana, los cinco encuentros restantes: Pihuamo vs Guadalajarita, 16:00, Unidad AFEC Isenco; Real Manrique vs Azucareros, 16:30, cancha Fray Pedro de Gante y Deportivo Ixtlahuacán vs Imperio, 17:00, en Ixtlahuacán.

Con dos juegos a las 18:00 se cierra el sábado patrio, siendo anfitrión Juventus del Sección 82, en el estadio Colima, y Atlante del líder SNTE 6, en la Unidad La Estancia.

Comentarios