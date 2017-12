Riult Rivera podría buscar la reelección u otro cargo

Infoecos/Colima

Cuestionado sobre la posibilidad de buscar la reelección, el diputado panista Riult Rivera manifestó que eso será una decisión que tendrá que tomar en su momento, luego de evaluar las circunstancias que haya generado en los últimos años, tanto al interior de su partido político como al exterior.

Indicó que primero deberá saber si le alcanza o no para buscar la reelección o si tiene condiciones para competir por otro cargo público.

“Creo que la decisión la tomará cada una de las personas que participaron en las elecciones del 2015 y que ahora son servidores públicos, porque no se puede concebir trabajar en la política únicamente para beneficio personal”, destacó.

Rivera Gutiérrez ratificó que si decide seguir adelante en la política o no, de cualquier manera en lo que resta de su encargo deberá aprovechar el tiempo que le queda para servirle a la población, y recomendó a aquellos que no lo han hecho que lo hagan y no desperdicien el tiempo.

“Todos tenemos aspiraciones pero en este momento, en lo particular, me encuentro muy concentrado en el trabajo legislativo y de gestión, así como en llevar diferentes beneficios a localidades y comunidades de todos los rincones de la entidad”, subrayó.

El legislador por el primer distrito reconoció que hay algunas opiniones que le quieren dar rumbo o curso como candidato para el 2018, pero señaló que mantendrá firme su convicción de trabajo, aunque manifestó que llegados los tiempos, “habremos de ver y levantar la mano para el cargo que la población nos pide o demande para seguir sirviendo;”, ratificó.

En el mismo sentido, Riult Rivera opinó que también es momento de trabajar para la conformación de un frente amplio opositor con miras a transformar no solo a Colima, sino también a México.

Advirtió que en estos trabajos debe de imperar el diálogo y la capacidad política para llegar a los acuerdos y usar esta dinámica positiva para lograr cambiar la realidad que se enfrenta y que es lastimosa.

Mencionó que para que esta alianza funcione también para Colima, al interior del PAN deben generarse condiciones democráticas para que se genere la participación de los diferentes equipos y formas de pensar que ahí coexisten.

“Lo que requiere Colima es la unidad de los diferentes actores políticos para enfrentar y solucionar los problemas sociales que se tienen como la inseguridad, el rezago económico y el combate a la pobreza”, confirmó.

