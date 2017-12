SNTE vs Gobierno

El conflicto SNTE-Gobierno demuestra la falta de operación política del Gobierno de Nacho Peralta, no sé si el actual secretario de Educación, don Óscar Hernández, sea buen administrador de los recursos tanto humanos como materiales dedicados a la Educación en Colima, lo que sí sé es que es un mal político y así lo demuestra cuando desde su responsabilidad como administrador de la educación colimense se enfrenta con los trabajadores al grado de unificar en su contra a los principales líderes de los trabajadores de la educación en Colima.

Le decía a usted apreciable lector que no existe operación política en el Gobierno de Nacho Peralta por la sencilla razón de la carencia de una acción política coordinada entre la Secretaría General de Gobierno, el PRI y la Coordinación de los diputados priístas en el Congreso del Estado en cada uno de estos escritorios debe haber operadores políticos capaces de ser interlocutores entre el gobierno y la sociedad y, principalmente con las organizaciones de trabajadores y más, tratándose de una organización política nacional como lo es el SNTE, cuando menos existe un descuido político al no establecer las condiciones de diálogo previas al estallido del conflicto, o mínimo preverlo, pues, toda vez estallado, someten al gobierno a un desgaste natural en el procesamiento del conflicto y se pone en riesgo la estabilidad política estatal.

Secretaría General-PRI-Diputados priístas cada uno por su lado, o bien, de manera coordinada, deben de realizar las acciones políticas necesarias a efecto de establecer un muro de contención y evitar sea el C. Gobernador quien deba resolver personalmente todos los conflictos en el funcionamiento del aparato del estado, la responsabilidad del gobernador es mantener buenas relaciones con los Poderes Legislativo y Judicial, tanto estatales como federales, atender al Ejecutivo federal y a los gobiernos municipales, en consecuencia, las relaciones de las dependencias del gobierno estatal con los trabajadores debe ser responsabilidad de cada titular de área del gobierno estatal.

Los líderes del SNTE llegaron al extremo, precisamente por la carencia de diálogo y, ahora sí, don Óscar solicita un acercamiento urgente, ya para qué, el diálogo tendría que ser previo al uso de medidas extremas para lograr los acuerdos necesarios y desactivar el conflicto. En adelante, viene un juego de vencidas como adversarios, en lugar de acuerdos entre patrón y trabajadores, comprometidos ambos en el bien común de la educación de la niñez colimense.

Alguien en el gobierno estatal no está haciendo su trabajo con la responsabilidad política suficiente para mantener la estabilidad política del estado, ¿Cómo es posible llegar a los extremos de la toma de instalaciones de la SEP cuando fue prioridad del gobernador Peralta pagar a los maestros los adeudos dejados por el gobierno anterior? de seguro, la incapacidad política y administrativa de don Óscar provoca a los trabajadores llegar a la toma de instalaciones de la SE y pedir su renuncia.

Hace poco, después del conflicto entre los trabajadores de la Secretaría de Salud y su titular el Dr. Carlos Salazar, lo resolvió con su renuncia, y en este caso, no existió la necesaria operación política para lograr los acuerdos previos por no existir interlocutores del gobierno capaces para evitar la inestabilidad política, por lo general, son los funcionarios los que salen perjudicados y terminan por dejar sus cargos para poner fin a los desacuerdos, tanto en el caso de la Secretaría de Salud como en la de Educación, no existe interlocutor capaz de terminar el conflicto vía acuerdos de beneficio común, está claro que don Óscar no puede ser juez y parte en la solución del conflicto entre SNTE y Gobierno.

NOTAS CORTAS

Adiós al estimado y fino amigo Dr. José de Jesús Velazco Márquez, deja a quienes fuimos sus amigos, su ejemplo de calidad humana y compañerismo a partir de sus bondades y atenciones para compartir lo más bello de la vida, descanse en paz.

La alianza legislativa y electoral en su momento, formada por el PAN-PRD-MC les da una fortaleza mutua para competir con posibilidades en las próximas elecciones, veremos si se ponen de acuerdo en las candidaturas y si son capaces de presentar un proyecto alternativo de Nación, en Colima ya se dio la fractura por la salida de MC, veremos qué pasa en el futuro.

Comentarios