Nacido sin alas: Cuando salí a buscar a México

Antes de escribirte esto, México, me di a la tarea de pasear por una de tus plazas en una mañana a la que el calendario puso nombre y apellido: 17 de septiembre de 2017. Crecí corriendo entre sus árboles y su quiosco, y tras un par de años de no visitarla, decidí buscarte en ella, México querido.

Sé que el 16 te celebramos, pero no estando satisfecho, salí con la esperanza de abrazarte. Cuando llegué a la plaza, los viejos adoquines que recordaba habían desaparecido. En su lugar, solo encontré un concreto uniforme. Eso, y un silencio ensordecedor.

Los vestigios de fiesta eran evidentes. Residuos de unicel, serpentinas y deshechos de comida resaltaban entre el grisáceo suelo. Ni un alma transitaba a mi lado y fue entonces que temí no encontrarte. Me senté en una banca, divisé una vez más el solitario paisaje que me rodeaba y me retiré. En el camino de regreso, un amigable can que venía en dirección contraria comenzó a darse un festín con lo que encontraba en el piso.

Admito que al volver a casa me sentí un tanto melancólico porque creí que había fallado en mi objetivo, México amado. Pero estaba equivocado. En todo momento, eras tú el que me estaba hablando, el que me estaba abrazando. Y ahora te comprendo.

Entiendo que estás triste por tus hijos, por eso no encontré ni un pájaro cantando. Estás guardando luto en tu propio aniversario de vida, por tu hija Mara y por todas tus niñas que han perecido por culpa de ese machismo y esa insensibilidad que no te representa dignamente. El cielo nublado reflejaba tu deseo de llorar por todos tus hijos que han muerto a causa de la violencia que ha pintado de rojo tus vastas tierras. Pero eres tan fuerte, que ni una lágrima derramaste.

Me visitaste en aquel simpático perro para mostrarme que estás siendo magullado por los mediocres y embusteros que viven de ti sin trabajar para ti. Estás hambriento mi México, nuestro México. Tienes hambre de amor, de igualdad, de justicia y de paz. Pero eres tan fuerte, que no te acercaste a mí con ojos suplicantes; preferiste arreglártelas sin molestarme, estando tan acostumbrado al rechazo y al desinterés.

El contraste entre la algarabía de la noche anterior y la quietud del día, eras tú agitando mi cabeza para que reaccionara ante una cruda realidad que enfrentas: tu pueblo gritando que viva tu grandeza una única noche al año, sin trabajar porque así sea el resto del mismo.

Salí a buscarte México querido, pero tú me encontraste. Me hallaste divagando en mis propios pensamientos, y no pude responderte aquella mañana. Pero ahora, me comprometo a hacerlo con lo que te mereces: con mi entrega, con mi amor.

Porque amarte es ser el águila que devora a la serpiente, el valiente que rompe paradigmas y defiende valores, la voz que retumba construyendo y no destruyendo, la llama de impávido fuego que ilumina y no solo quema, la mano que se extiende para ayudar y no para coercer. Amarte es algo inconmensurable, inmarcesible e inefable.

Por eso te escribo esto, porque es mi promesa de patria, mi promesa de renovación para ti. Porque sé que mis palabras llegarán a otro hermano mexicano que también aceptará esta promesa. Porque si ayer honramos tu pasado, mañana construiremos tu futuro. No te lo prometo yo, te lo prometemos nosotros.

Comentarios