A Media Semana: Conflicto

Mi solidaridad con nuestros hermanos de Cdmx, Puebla, Morelos y Edomex.

Mucho qué opinar y lecturas ha dado el conflicto laboral entre las secciones 6 y 39 del SNTE Colima y Óscar Javier Hernández Rosas. Las cosas hay que decirlas como son, tal pareciera que el pleito raya en lo personal con el responsable de la Secretaría de Educación, alentados por los detractores que a toda costa exigen al gobernador Nacho Peralta ruede, a como dé lugar, su cabeza. Otros más osados incitan a los profesores a la rebeldía, convocan a la arenga, les piden que dejen la pasividad, o sea, en pocas palabras quieren ver correr sangre para satisfacer su odio a lo que huela PRI y JIPS, lo que servirá para seguir golpeando a quienes se les atraviesen en sus intereses. Lo bueno es que los maestros no se han enganchado con sus falsos defensores, en ese aspecto bien por ellos, porque sus actos son vistos como un ejemplo en la sociedad colimense, son libres y tienen todo el derecho de manifestarse y más si lo hacen de manera pacífica sin grillas políticas, sin afectar la educación del alumnado.

La pregunta y duda que pulula en los corrillos colimenses es por qué carajos el magisterio tardó tanto en protestar ante la falta de pagos que datan de los años 2014 y 2015, tiempos en que gobernaba el nefasto y rata de Mario Anguiano Moreno, por qué hasta ahora los reclamos, la razón según se percibe y creo no dista mucho de la verdad, son por todas las prebendas y canonjías que recibían los líderes sindicales en su momento y que actualmente son historia; desde jugosos contratos y posiciones administrativas como la misma cartera de la SEP, incluida la titularidad, plazas a modo para familiares y amigos, candidaturas a puestos de elección como pago de cuotas, muchas de ellas plurinominales, la neta los tenían muy mal acostumbrados.

El ser maestro es una carrera muy respetable, noble, que les da buena calidad de vida, sin duda una de las mejores pagadas en el estado, simplemente lo corroboramos el pasado sábado con su caravana automovilística, digna de un recorrido de una agencia de autos, eso habla que viven bien, bueno por ellos porque es producto de su esfuerzo. Empero bueno, para los que quieren saciar su sed de venganza sin tener vela en el entierro, la mala noticia es que ya entablaron entre las partes una mesa de diálogo, solo que, otra vez la burra al trigo, pues según palabras de los dirigentes no quisieron abundar posibles acuerdos, alegando que “hay algunos mínimos irreductibles que estamos planteando y que por estrategia no los podemos establecer, pero desde luego ustedes saben que seguiremos en esta condición, en esta actividad”, o sea, otra vez la impresión de acuerdos en lo oscurito, no señores, transparenten las cosas piden el apoyo de la ciudadanía, luego entonces no les jueguen el dedo en la boca.

PARA CERRAR

De ser confiable la versión que Virgilio Mendoza Amezcua decidió de última hora abandonar su proyecto de buscar por tercera ocasión la Alcaldía porteña para buscar una senaduría, mueve los escenarios políticos del momento pero también rumbo al 2021, en primera instancia se me hace raro que Virgilio se haya bajado del barco de su propósito inicial. Me tocó hace meses escucharlo en una entrevista radiofónica donde categórico mencionó que no le agradaba muchote el trabajo legislativo, que lo suyo era el contacto con la ciudadanía y resolver su problemática, por tal me llama la atención su intempestiva reversa. Por otro lado, todo apuntaría por lógica, de ser cierto el rumor, tenga apalabrada con el PRI una alianza con el PVEM; escenario que derrumba las aspiraciones a los tricolores Enrique Rojas Orozco y José Manuel Romero Coello, primero por la nominación y segundo, en caso que decida irse únicamente por la vía del Verde en fórmula con Gaby Benavidez; no les verían ni el polvo, a quienes les pongan.

TRES CITAS PARA RECORDAR

“Nunca te van a cambiar por algo mejor, solo por algo más fácil”. Nathaly Di Martino

“Lo importante no es echar la culpa de un error de alguien, sino averiguar qué causó el error”. Paul Cayeros

“Las mejores cosas de la vida, no son cosas; son momentos, emociones, recuerdos, lecciones”. Liliana Villalba

