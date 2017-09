Análisis Político: El problema de la trata de personas

La trata de personas es un problema internacional, ya que 127 países han registrado este delito, considerado como de los más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo, los tratantes a través del internet y otros medios engañan a mujeres, hombres y niños, y los someten diariamente a situaciones de explotación sexual, laboral forzosa, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos.

La trata de personas es uno de los negocios ilícitos más lucrativos en Europa y Asia, aunque lo supera la venta de la droga, en donde los grupos criminales internacionales obtienen sumas multimillonarias, tan solo en Europa aseguran que son cerca de 150 mil mujeres explotadas sexualmente. En México, a pesar de que no se está cumpliendo con la norma internacional para la prevención de este problema social, su impacto no es grave y solo los estados de Tamaulipas, Durango y Nuevo León tiene registrado este conflicto, en Colima no hay denuncia oficial al respecto.

COLIMA, EN CAMPAÑA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

El lunes pasado, Arnoldo Ochoa González, secretario general de Gobierno, en representación del gobernador Ignacio Peralta Sánchez, anunció, en presencia de las diferentes dependencias, el arranque de la “Séptima Semana Estatal contra la Trata de Personas” con el propósito multiplicador para prevenir e informar sobre esta problemática, que aunque afortunadamente no hay antecedentes oficiales, sí es fundamental prevenir a la sociedad, a las familias y más aún a las jovencitas principalmente, pues señaló que esta problemática lastimaría mucho a la sociedad colimense y a las familias. Por tal motivo, la Secretaría de Seguridad Pública promueve abiertamente esta campaña en escuelas, calles y colonias, inclusive pegando calcas en los vehículos.

EL PROCURADOR ORGANIZA CONFERENCIA SOBRE LA TRATA

El procurador de Justicia del Estado, José Guadalupe Franco Escobar, impartió una excelente conferencia, ante un lleno total del Auditorio Sam López, sobre la problemática de la Trata de Personas en donde expresó sus puntos de vista, otorgándole un buen espacio a una mujer que vivió en carne propia su terrible experiencia desde los nueve años de edad en otra entidad de nuestro país. Al dar su testimonio de cómo prácticamente fue secuestrada, conmovió al auditorio por la forma como, señaló, explotan y tratan a las mujeres que caen en las redes criminales para explotarlas.

Por todo lo anterior, es necesario hacer consciencia social, familiar y de cada una de las jovencitas. Por tal motivo debería ampliarse esta información al sector más vulnerable, que son las jovencitas de los niveles de secundarias y bachilleratos o nivel medio superior para evitar que sean involucradas en esta problemática mundial, y sobre todo porque las enganchan a través de las redes sociales o mediante hombres jóvenes con aspecto de galanes manejando vehículos nuevos, aunque con reporte de robo, pero logran su objetivo de engañarlas, en síntesis, la prevención tal como se hace… es una buena advertencia.

