Baúles: Crónica de unas horas de septiembre

PRIMERA DE DOS PARTES

No he podido dormir, hospedado en un departamento de cinco pisos en la Ciudad de México, próximo a la Calzada de Tlalpan y a la estación del Metro San Antonio Abad. Es lunes 18 de septiembre, por la noche. Las horas transcurren lentas, largas, inmensas, sumamente incómodas. Mi cabeza tararea el video que vi caída la tarde en los monitores del Metro Jamaica: Touch me, con un Jim Morrison vigoroso como un toro semental.

Duro de corazón, a veces, me parece ridículo que una canción tan intensa se mezcle con la tragedia que no me deja dormir, y que leí horas atrás en la página de Facebook Perros Extraviados de Colima: un sujeto atropelló, con alevosía y ventaja, a un perrito pequeño y lanudo, en el crucero de la carretera a Lo de Villa y la entrada a la colonia Rancho Blanco.

En la nota de red social se muestra al lanudito postrado en una reja frutera de madera, con sus cuatro extremidades sangrantes. Quien denuncia este hecho dice, entre otras cosas, que tienen registrado al sujeto y el número de placas de su vehículo, y que harán la denuncia correspondiente; pero mientras se necesita apoyo, económico y de logística de traslado del animalito, para que el veterinario con el que contactaron proceda a amputarle las extremidades, para salvarle la vida.

Surgen comentarios de todo en reacción al perrito atropellado: condena, conmiseración, impotencia, ira, maldiciones. Los políticos y los gobernantes, finalmente, son depositarios principales de estas expresiones, pues a ellos se les atribuye el clima de impunidad e injusticia de Colima y todo el país. Al perrito le han inyectado algo que le calmará el dolor; sin embargo, requiere ser llevado con urgencia a la veterinaria, porque su vida corre peligro. Hay quienes se ofrecen, otros piden un número de cuenta para depositar gastos de amputación.

Son casi las cuatro de la mañana. Con la voz de Morrison taladrándome la frente, un coctel de morbo y compasión me obliga a abrir nuevamente la nota de Perros Extraviados de Colima. Más expresiones de toda índole, que apuntan a la injusticia y la impotencia. Fueron por el animalito que aparece en la imagen, pero ya era demasiado tarde. Se desangró sobre los maderos de la reja frutera. Ya no hay más que hacer. Ya descansa este angelito, se lee en más de un comentario. Dejó de sufrir. Además, ¿no iba a sufrir el resto de su vida, sin las cuatro patitas? destaca una cibernauta.

El martes 19 de septiembre me traslado a la oficina donde trabajo, en San Lázaro. En el Metro Pino Suárez, donde transbordo para enfilarme en dirección Observatorio, me topo nuevamente con Jim Morrison en el monitor. Instalado en mi escritorio, redacto un breve análisis sobre una propuesta de apicultura que está impulsando la diputada federal colimense del PRD, María Luisa Beltrán Reyes. Son las 12 del día y bajo del tercer piso, por el elevador, para hacer un trámite administrativo; mientras lo hago, la voz de Sting, post Police, intenta distraer de mi mente la rebeldía del líder de The Doors.

Son las 12:40 del día cuando, por teléfono, agendo desayunar con dos compañeras de trabajo. Será un desayuno-comida, dice una de ellas. Ya no regreso al elevador. En planta baja, por la explanada principal dirijo mis pasos a la cafetería La Tradicional. De la explanada son poco más de 50 metros por un corredor, vuelta a la izquierda unos 10 metros, y nuevamente a la izquierda, por escalera circular, hasta llegar a dos grandes puertas de cristales, desde donde se aprecia una sala rectangular de unos 10 por 25 metros de superficie.

Sentados a la mesa veo mi reloj y digo a mis compañeras que tengo agenda apretada, así que me apresuro. Pasa de la una de la tarde. Recuerdo que a eso de las 11 de la mañana posteé en mi sitio de Facebook la pregunta “¿Dónde te agarró el temblor del 19 de septiembre de 1985?”. Pido la cuenta y, en el preciso momento que el mesero me entrega la nota, mis pies comienzan a mecerse suavemente. (Continuará)

