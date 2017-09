Garbiñe derrotó por 6-4 y 6-0 a Mónica Puig

Se estrenaba Garbiñe Muguruza como número uno y a su puesta de largo le acompañó una rúbrica que habla por sí sola: 6-4 y 6-0 en 74 minutos frente a la puertorriqueña Mónica Puig. Es decir, una premiére convincente y exitosa en Tokio, donde ocurra lo que ocurra esta semana, la española se marchará liderando el listado mundial.

Se exponía Muguruza por primera vez, desde que hace un par de semanas se hiciese con el trono a pesar de su paso fallido por Nueva York, y ofreció los mismos destellos que ha ido dejando en los últimos tres meses, en los que abarca 20 victorias en 23 compromisos. Desprendió seguridad y autoridad, aunque al comienzo del pulso Puig (70) le plantease una resistencia pasajera de 44 minutos. Pero, cerrado el primer parcial, la puertorriqueña desapareció.

No guardaba Muguruza el mejor recuerdo de su rival, pues la apeó en su primera aparición olímpica, agosto de 2016, en el único antecedente entre ambas hasta hoy. Y esta vez, sencillamente, no hubo color. Superado el envite del primer set, la española arrolló con un parcial en blanco, algo que está comenzando a formar parte de su dinámica: desde el rosco a Venus Williams en la final del All England Tennis Club ha conseguido otros seis ante Day (Stanford), Barty (Toronto), Haddad (Cincinnati), Halep (Cincinnati), Lepchenko (Nueva York) y Duan (NY).

