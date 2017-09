Niupi y Cremas ponen fin a la temporada regular del Futbol Femenil

Infoecos/Colima

Si otra cosa no sucede, este domingo a las 17:00 horas en el campo de Loma de Juárez, Niupi y Deportivo Cremas pondrán fin a la temporada regular del Torneo de Futbol Femenil del Incode, al enfrentarse en el último juego con carácter de pendientes que tiene esta organización.

Este duelo es importante porque definirá la forma en que se jugará la serie de los cuartos de final. La semana pasada Niupi ganó en la mesa a San Miguel, y saltó del octavo al sexto sitio, que es donde permanecerá, gane, pierda o empate; pero Cremas, que es tercero, aspira a ser segundo, y para ello necesita vencer a su rival en turno.

Si Cremas gana, las series de cuartos serían Incode vs Ayuntamiento, Cremas vs Chiquititas, Villanas vs Niupi y Chispitas vs San Marcos. Pero si Niupi vence, entonces Villanas sería el rival de Chiquititas y Cremas chocaría con Niupi, los otros dos juegos se mantienen como están.

En el goleo todavía puede haber movimiento en la cima, por ahora Alejandra Rodríguez, de Villanas, es líder con 34 dianas, pero Maribel Torres, del Cremas, suma 32, y aún le queda un cartucho por quemar cuando enfrente a Niupi. Son 90 minutos en los cuales Marigol puede cambiar la historia o quedarse con el segundo lugar, igual que el año pasado, cuando Yazmín Álvarez le arrebató el título justamente en la última jornada.

