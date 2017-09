Inician cuartos de final en balompié Oro del Recuerdo

Infoecos/Colima

A los equipos Bosco Comala y Deportivo Oro, a las 15:00 en la unidad deportiva de la cabecera municipal de Comala, les corresponde abrir la fase de cuartos de final en el torneo de Liga Jaime González Martínez, de la categoría Oro del balompié del Recuerdo, mañana sábado.

Dos encuentros, el mismo día, a las cuatro de la tarde: Loros vs SNTE 6, en el Estadio San Jorge, y Universitario de San José vs Villa de Álvarez, en la Unidad AFEC El Chical.

Les corresponde cerrar a Galletas Trigonat y Universidad de Colima, a las 18:00 en la Unidad AFEC El Chical.

Con base en lo realizado durante el torneo regular, los favoritos para estar en la final son el SNTE 6 y Deportivo Oro, sin descartar sorpresas.

TORNEO INDEPENDENCIA

Equipos que no entraron a la llamada Liguilla darán lugar el ya tradicional Torneo Independencia, en esta misma categoría Oro, comenzando mañana sábado con tres encuentros a las cuatro de la tarde: América vs Deportivo UVE, en la Unidad de Coquimatlán; Rótulos Ponce vs Real Sociedad, en la Unidad El Diezmo, y San Jerónimo vs Taxistas Leones Negros, en la Unidad de Cuauhtémoc.

