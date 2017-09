¿Es posible que los partidos políticos donen parte de su financiamiento para solidarizarse en la reconstrucción de las zonas devastadas por los sismos?

Después de los terremotos de 7 y 19 de septiembre, ha sido sobresaliente la participación de los mexicanos, las muestras de solidaridad son evidentes en las calles, el desastre despertó de nueva cuenta el ánimo de salir juntos de la desgracia y que unidos puede lograrse. Basta ver la organización de la población que existe en la Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Puebla, en donde todos quieren participar en algo, apoyar y ser útiles para el que se encuentra en desgracia.

Sin duda, la participación ciudadana será la base para levantarse de este mal momento por el que se atraviesa. Sin embargo, pese a ese gran esfuerzo, pasados los días de crisis, en los cuales se realiza el rescate de los sobrevivientes y la recuperación de los cadáveres que se encuentran bajo los escombros, se deberá dar paso a la reconstrucción, en donde los recursos económicos con los que se cuenta en el fondo para desastres, serán insuficientes.

Así, en este contexto, y ante la necesidad financiera que se avecina, se ha mencionado la posibilidad de que los partidos políticos también se solidaricen y destinen parte de su financiamiento público para la reconstrucción. Por ahora, lo que más se necesita, no son campañas políticas ostentosas y de gran derroche de recursos, por el contrario, se requiere el uso eficiente y eficaz de cada peso con el que se cuente.

Jurídicamente no existe impedimento para hacer uso de los recursos del financiamiento de los partidos políticos.

Así, debe señalarse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el financiamiento que reciben los partidos políticos, se compone esencialmente de tres rubros: las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes; las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales, y las de carácter específico.

Si bien, en principio, el destino de los recursos que se otorga a los partidos políticos no es caprichoso, sino que los mismos tienen ya finalidades específicas, mismas que corresponden a los rubros indicados, esto no impide de ninguna manera que pueda disponerse de los mismos para la reconstrucción.

¿Qué es lo que tendrían que hacer los partidos políticos para solidarizarse y no violentar ni la Constitución ni las leyes? La respuesta es simple: voluntad para hacerlo.

Resulta cierto que conforme a nuestras leyes, no pueden los partidos políticos “donar” directamente recursos, ya que con ello le estarían dando un destino diferente para el cual lo recibieron y, desde luego, no queremos que violenten la ley. Sin embargo, no existe impedimento para que devuelvan a la Tesorería parte de los recursos que recibieron. Así, si bien es cierto que resulta difícil que devuelvan recursos correspondientes al rubro de ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias, también cierto es que pueden devolver, sin problema alguno, parte de los recursos que se les destinaron para la obtención del voto en el año 2018, el cual asciende a la cantidad de 6 mil 778 millones de pesos.

Esta medida, la de devolver parte de esos recursos para campañas políticas por parte de los partidos, permitirá que no se pueda hacer proselitismo con los mismos, ya que al reingresar los recursos a la Tesorería, será el gobierno federal y no los partidos, quien determine el destino final de los mismos, que no será otro más que el de la reconstrucción. De igual forma, se permitirá que los partidos políticos sean eficaces y eficientes con los recursos con los que contarán, evitando el derroche y propiciando, como consecuencia, la creatividad para llegar al ciudadano de manera diferente e innovadora en el año 2018.

Sin duda, solo hace falta voluntad para unirse al resto de la población para lograr con éxito la reconstrucción.

*Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

