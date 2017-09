¿Somos realmente libres?

Hace unos días se celebró el Día de la Independencia mexicana, el día simbólico de la libertad. Me permitiré preguntar, ¿qué significa ser libres?

El concepto de libertad es uno de los más porosos que tiene la historia del pensamiento, pues hay más de 200 definiciones para ella. Estos están determinados en el curso de los procesos históricos, culturales y sociales. Cuando aceptamos alguna de esas determinaciones, o incluso todas ellas, como suficientes para los propósitos del momento, entonces el análisis filosófico de la libertad podrá ser considerado superfluo.

El hombre decide sus actos entre una extensa gama de posibilidades, bajo unas circunstancias que no ha elegido, sino que le son impuestas por distintos factores: ya sea experiencias, limitaciones internas, cultura, entre otros.

Al optar por una decisión estamos tomando responsabilidad de los actos que escurrirán de ésta, pues, contrariamente a lo que se cree, las consecuencias del acto se encuentran dentro del acto mismo. Por ello la importancia de ejercer el valor de la libertad, que va de la mano con responsabilidad.

La libertad no es algo que se pueda dar o quitar, es algo con lo que nacemos. Todos creemos que somos totalmente libres, cuando en realidad solo lo somos parcialmente, es decir, que nuestra libertad está condicionada por muchos factores, el más destacado es la sociedad donde vivimos; donde la raíz principal es la familia, pues ahí se generan los buenos principios y practican los valores. Desde la infancia los medios de comunicación son una gran influencia, los colegios enseñan qué pensar y no cómo pensar. También tenemos que trabajar para poder suplir las necesidades básicas –y las no tan básicas. La vida es un continuo ciclo: naces, tan pronto como tienes uso de razón (incluso antes) vas a la escuela, trabajas la mayor parte de tu vida, te jubilas (si es que llegas a esa edad) y mueres.

“Mira, nosotros sabemos lo que tú enseñas: que todas las cosas retornan eternamente y que nosotros mismos retornamos con ellas; que nosotros hemos sido ya una infinidad de veces y que todas las cosas han sido con nosotros.” (Nietzsche. Así habló Zaratustra: un libro para todos y para nadie. Alianza, México, 2000, Pág. 12 del segundo libro.) Profunda crítica nietzscheana de la oposición habitual entre pasado y futuro, donde el instante no es un simple tránsito desde un pasado hacia el futuro, sino que en él mismo se muestra el tiempo eterno.

Como contrariamente se cree, la libertad está ligada a la ley. Una libertad no controlada tendría como resultado la catástrofe. Como cita Berlin: “la libertad, lejos de ser incompatible con la autoridad, deviene virtualmente idéntica a ella”. (Isaiah Berlin, 1969, Págs. 166, 153 nota y 148. Versión castellana (1988), Págs. 237, 224 nota y 219.)

“Estamos condenados a ser libres”. Kant explica que la libertad es una obligación. Pues bien, aunque tengamos la opción de elegir, siempre terminaremos escogiendo lo que sea mejor para un bien común.

La libertad en nietzscheana es hacer todo lo que se desee. Si se debe escoger entre la vida social y la libertad, se escogerá la libertad.

Para Sartre, la libertad es una condena que obliga al hombre a elegir y que lo responsabiliza de las consecuencias de sus elecciones.

En conclusión propia, no somos libres totalmente, sino parcialmente. A lo que llamamos libertad, es simplemente la elección de un acto entre otros tantos. La libertad de pensamiento es una simple ilusión, ya que somos influenciados por medio de los sentidos. La libertad y las leyes van de la mano, una libertad sin ley sería inconcebible. ¿Dónde está el límite a posteriori? ¿Somos conscientes de lo que nos condiciona o limita? ¿Tendremos, alguna vez, libertad total?

Ésta es mi perspectiva adolescente, ¿cuál es la tuya?

