Tribuna villalvarense: Eres grande México

Todos sabemos que nuestro país y en particular Colima se encuentra asentado en una zona altamente sísmica, por lo cual, en lo posible, hemos tratado de convivir con el latente peligro pero en honor a la verdad, creo que es casi imposible, el temor nos invade en cuanto sentimos se empieza a mover el piso, en lo particular, me recuerda aquella terrorífica noche del martes 21 de enero de 2003, misma que llevaré hasta el fin de mis días.

En ese tenor, en una fecha por decir improbable por lo que se recordaba el mismo día, 32 años después se repitió un terremoto de magnitud 7.1 que devastó la zona centro del país. Como es normal en estos casos, después de mirar con calma decenas de videos de lo terrible que vivieron la tragedia aún nos ponen la piel chinita, sin embargo, lo destacable, se demostró nuevamente la unión y solidaridad del pueblo mexicano ante las desgracias, a los segundos inmediatos del movimiento telúrico, sin importar arriesgar sus propias vidas, aparecieron de entre el polvo valientes rescatistas chilangos que se sumaron ipso facto solo con sus manos como herramientas convertidas en palas y picos sin importar dolor, hombro a hombro, levantando rudimentariamente toneladas de cascajo con tal de salvar vidas. Por esfuerzos no paraban, todos unos héroes anónimos sin capa, a quienes desde este espacio les mando mi admiración y respeto.

Colimense, lo bueno para nosotros fue que ninguno de los dos temblores nos pegó, agradezcamos. Luego entonces, es momento de sumarnos, que no decaiga el ánimo por esas historias de corrupción en la entrega de apoyos, nunca se acabarán, pero como nación somos más grandes que estos corruptos, nuestros hermanos requieren de apoyo, háganos el bien, muy por dentro mentémoslos la madre a esos méndigos rateros pero aportemos en los centros de acopio, los buenos somos más, ayudemos aligerar esta desgracia. Villalvarenses no nos quedemos atrás, que se vea la nobleza que nos caracteriza…#Fuerza México.

BIEN, PERO SE TARDÓ LUPILLO

Creo que ningún colimense que esté fuera de la nómina de la burocracia está de acuerdo con las insultantes prestaciones que gozan los sindicatos al servicio de los tres niveles de Gobierno; máxime algunas rayan en lo aberrante con conceptos insultantes bonos que se sacaron de la manga, empero bueno, no tienen la culpa beneficiados, sino los timoratos patrones en turno que autorizaban tocho morocho con tal de llevar la fiesta en paz con la clase “trabajadora”. Es lo que sucede actualmente con el Ayuntamiento de Tecomán, ahogado financieramente por lo que no puede cubrir estratosféricas deudas acumuladas con su sindicato que encabeza Audelino Flores Jurado, quien trae un pleito que parece no tiene límites contra Lupillo García Negrete, al que le reconozco las agallas para enfrentar a un “líder” y su grupo que no tienen llenadero, que además, por si fuera poco, son majaderos e irrespetuosos con la autoridad que, a la vez, es su patrona. La cuestión es por qué se tardó tanto el presidente municipal en denunciar el supuesto chantaje de 5 millones de pesos que pretendió hacerle el pillo Flores Jurado allá por el mes de octubre de 2015.

VOLTERETA EN EL PAN

Parece ser que los tambos de cebo que tenía Enrique Michel Ruiz, otrora, hasta anteayer, dirigente del CDE del PAN, los tendrá que guardar para mejor ocasión o en su defecto hacer velitas para el docenario de la Virgen de Guadalupe porque la Sala Regional del TEPJF, le dio revés y el triunfo se lo otorgó a su contrincante Julia Jiménez. Y creo que le servirán de mucho para pedirle milagritos a la morena del Tepeyac para que la última instancia reconsidere esta decisión, porque si la diputada en conjunto con su gurú, Pedro Peralta Rivas deciden, echarán a patadas sin pensarlo a Jorge Luis Preciado Rodríguez con todos y sus secuaces, EMR, Luis Ladino y compañía del próximo proceso electoral, además de otros comentaristas políticos que quedarán huérfano$. Ni modo, ahora se escucha en los corrillos del edificio de la avenida de La Paz un grito al unísono ¡Alégrate que ya se van!

TORO DE ONCE

Creo no sobra recordarle a la alcaldesa Yulenny Cortés León que la empanada se refiere a un antaño panecillo que cocinaban los monjes franciscanos que llegaron siglos atrás a la extinta Almoloyan. No es otra cosa. Al que entendió, entendió.

