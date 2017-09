Andrés Palacios habla de su ruptura con TV Azteca

Infoecos/Colima

El actor Andrés Palacios se siente afortunado del nuevo proyecto en el que trabaja, la telenovela El vuelo de la Victoria, en donde interpreta a un personaje con una historia interesante que contar.

Andrés nos habló de los matices de este personaje y de cómo ha sido el cambio de televisora, pues luego de años de trabajar en Televisión Azteca, ahora lo hace en Televisa.

“Pues me siento muy afortunado y con mucha suerte porque es un proyecto que llegó a mis manos en medio de que estaba preparando un montaje de teatro y, sobre todo, ser bien recibido; me parece que cuando uno llega a un lugar, sea cual sea, siempre la bienvenida o el recibimiento de la gente es lo que marca una pauta, y en mi caso fue llegar a un lugar donde conocía a unos cuantos de vista, pero a muchos no los conocía, sin embargo el recibimiento fue muy empático, ameno y divertido”, nos platicó el actor.

Respecto al papel que interpreta, mencionó que es un tipo de personaje que no había hecho; “en el pasado hice un par de médicos, pero nunca con tanta participación dentro de la historia; soy médico entrenador del deporte, con el perfil de la historia y, sobre todo, lo más padre de contar esta historia, es que cuando a mí me llaman a participar en El vuelo de la Victoria, a mí me dicen la historia; por lo regular uno pregunta “¿ de qué van?”, y me dijeron: es la historia de un señor con una chava de veinte, entonces yo dije de chiste, como la canción de José José, 40 y 20, y la serie dónde sale Michelle Rodríguez, 40 y 20”, manifestó.

Lo que le pareció más atractivo de este trabajo es la forma en cómo un hombre maduro se relaciona con una joven que apenas está empezando a conocer la vida, empezando a vivir y cómo, en efecto, se demuestra que el amor no tiene edad.

Añadió que hay un avance en la forma de ver a los personajes y la forma en que interactúan, misma que está apegada al avance de la sociedad.

“Subrayar ya la evolución o la trascendencia de la humanidad, ya se tenía que haber manifestado desde hace ya mucho tiempo, porque si nos aventamos un clavado en la historia, había romances de edades muy considerables, pero se volvió como que mal visto, como que no estaba muy aceptado por la sociedad, por lo pronto en la nuestra, la occidental. Pero eso no significa que no sucediera; se escondía más, pero hoy en día es cuando, creo, todos estamos entrando en sintonía”, opinó el exactor de TV Azteca.

Comentarios