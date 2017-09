Baúles: Reflexión

Si ves que ciudadanos, de todos los perfiles, gustos, fobias, tendencias, militancia, están participando a su manera en el apoyo a damnificados por el terremoto, ¡déjalos! Si no ayudas, no estorbes arrojando veneno a los cuatro vientos.

Si ves que los partidos políticos, de todos los colores e ideologías, están haciendo propuestas de toda índole, para auxiliar a los damnificados por el terremoto, ¡déjalos! Si no ayudas, no estorbes tomando partido por uno y descalificando a los otros.

Si ves que los políticos, gobernantes y no gobernantes, de todos los sellos partidistas, están moviéndose a su manera -en algunos casos equivocados, por insensibles o porque consideran que lo suyo es la mejor manera de apoyar-, para poner su grano de arena en bien de los damnificados por el terremoto, ¡déjalos! Si no ayudas, no estorbes escribiendo sandeces, porque muchos de ellos están ahí porque así lo decidiste, por decisión activa o porque optaste por ser indolente.

Si es tanto el rencor que traes contra los políticos, ¿por qué no revisas tu conciencia, y te preguntas si tu participación política ha sido la correcta, apoyando y votando por los proyectos menos malos? ¿O lo tuyo sólo es renegar por renegar, y a la hora de los hechos te dejas llevar por lo que te ofrecen a cambio de votar por lo mismo de siempre? ¿Ya pensaste que un sistema por el que siempre votas y al que siempre respaldas sólo es el reflejo de esta tragedia? Porque estas heridas del terremoto seguramente cicatrizarán, pero la herida permanente de no contar con ciudadanía de primer nivel ahí seguirá.

¿Eres de las y los que hablan y vuelven a hablar, pero te cuesta desprenderte de un centavo hacia tu semejante en desgracia, y no te has atrevido a organizarte como ciudadano para que nuestro país sea otro?

¿Cuál es tu perfil de ciudadano? ¿El de renegar, maldecir y vociferar, pero en la intimidad de la urna seguir votando por esa clase política de la que reniegas en el Face o en cualquier otra red social? ¿A qué le tiras: a quejarte y quejarte, y ser incapaz, por mezquino, de donar aunque sea una bolsita de pasta o de arroz? ¿Disfrutas viendo videos, y difundiéndolos, donde políticos y autoridades ven las de Caín frente a una población indignada, pero tú eres incapaz de mover un dedo para que las cosas cambien? ¿Qué has disfrutado de esta tragedia del terremoto, y qué es lo que te ha hecho rasgarte las vestiduras cual sepulcro blanqueado?

¿Acaso consideras que la situación actual de nuestro país es por generación espontánea? ¿Qué has hecho o dejado de hacer para que nos esté gobernando una clase política donde la cabeza no sabe articular siquiera una simple idea? ¿Votaste por ese señor que no sabe articular una sola oración de nuestro idioma, porque te parecía guapo, pese a que hubo una y mil voces que advertían de la tragedia? ¡Quéjate, entonces! Tienes derecho a patalear, que ya tendrás estos meses para reflexionar.

Rumia tu impotencia, o luce tu pose de crítico y pensante, en medio de la tragedia. Eres libre de renegar y no solidarizarte en los hechos. La tragedia es de ahora, ante nuestros ojos.

Si en realidad eres honesto(a), y quieres ayudar, tal vez mejor sea que guardes silencio. Hay cientos de muertos y cientos que aún aguardan bajo los escombros por alguien que los levante. Y esos que esperan ser auxiliados, créeme, no piensan si quien los auxilia es sociedad civil, gobierno o partido rojo, azul, amarillo, verde o del color que sea.

¡VAYA BRONCA DEL PANISMO COLIMENSE! No hace falta esperar si el máximo Tribunal Federal dirá la última palabra a lo determinado por la Sala de Toluca. No hace falta esperar si Julia Jiménez asume la dirección de Enrique Michel o si éste refrenda su encomienda formal. Lo único cierto es que los panistas, los de a pie, están seriamente lastimados. Los liderazgos formales e informales, pro anayistas, pro morenovallistas o pro zavalistas, finalmente se pondrán de acuerdo para candidaturas de todos los niveles; pero, ¿con qué ánimo irán al proceso electoral los soldados rasos que han creído en su institución?

VIALIDADES. Fuera de rollo: las condiciones de las vialidades son el resultado visible de una autoridad.

