De frente y de perfil: La sucesión en Marina

Detrás de las versiones sobre la existencia o no de la menor Frida Sofía, se encuentra la pugna interna sucesoria dentro de la Secretaría de Marina, sobre quién será el sucesor del actual almirante secretario Vidal Francisco Soberón Sanz.

Los cuatro principales aspirantes a sucederlo fueron comisionados como mandos para la coordinación de los trabajos en el Colegio Enrique Rébsamen, situado en la zona de Tlalpan, ya que, de acuerdo a los protocolos, Coyoacán y Tlalpan corresponden a la asignación de los marinos, por la cercanía de la dependencia.

Ángel Enrique Sarmiento, subsecretario; José Luis Vergara, oficial mayor; José Rafael Ojeda, inspector general, y Luis Gerardo Alcalá, jefe del Estado Mayor de la SM, todos ellos almirantes, fueron asignados en turnos de cuatro horas como encargados de la operación.

Los cuatro cuentan con la experiencia suficiente para enfrentar este tipo de contingencias, pero en todos subsiste el deseo de suceder a Soberón Sanz, por lo que existen algunos pequeños roces internos,

De los cuatro el más mediático es Vergara, por haberse desempeñado, en algún momento, como encargado de la comunicación de la dependencia y por lo tanto fue quien mantuvo el vínculo más directo y frecuente con los medios periodísticos.

Fue él (Almirante Vergara) quien sostuvo la relación con la reportera de Televisa, Danielle Dithurbide Vega, por ser el más vinculado a este tipo de exposición y fue él mismo Vergara quien dijo: “No me consta porque no estoy adentro, pero así me lo informan”, sobre la presunta existencia de la niña a la que nombraron Frida Sofía y que puso el alma en vilo a todo el país durante más de 24 horas sobre su eventual rescate.

Después de ello vino la controversia sobre la existencia o no de la supuesta menor y estalló la bomba sobre la presunta burla a quienes siguieron la trama por televisión, el juego perverso de la reportera, las acusaciones de uno y otro lado sobre el uso y abuso del drama, por lo que las autoridades militares encargadas de la coordinación en la zona tuvieron que dar la cara para aclarar el asunto.

Todo iba bien hasta que el subsecretario, almirante Sarmiento, aprovechó el momento y dejó un par de banderillas clavadas en el lomo del oficial mayor, almirante Vergara, negando que la dependencia hubiese tenido conocimiento sobre la existencia de la niña (Frida Sofía). “Estamos seguros que no fue una realidad”, dijo.

Parecía que los marinos aspirantes usarían los medios de comunicación para zanjear sus diferencias y posicionarse ante el cercano 2018 y la inminente sucesión del secretariado.

Y es que Denise Maerker se comunicó al aire con el almirante Vergara, quien fue director de Comunicación Social de la Secretaría de Marina y éste, abiertamente, aseguró que le habían extrañado las declaraciones del almirante Sarmiento. Y que los hechos que a él le constaban eran los que le dio a la reportera Dihturbide.

La controversia estaba abierta y parecía que haría crisis, sin embargo, no fue así, ya que, ante todo, los marinos siguen siendo la instancia del gobierno con mayor credibilidad y no se podía dejar de lado esa empatía con la ciudadanía.

Por eso, el exabrupto del almirante Sarmiento pronto fue revocado con un documento leído entre ambos almirantes, Sarmiento y Vergara, para dejar en claro el posicionamiento de la Secretaría de Marina.

Una encuesta publicada por el diario Reforma, el domingo, destaca que el 80 % de los encuestados reconocen la capacidad de respuesta de la sociedad civil, la Marina y el Ejército en los distintos estados afectados por los temblores del 7 y 19 de septiembre: Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y CDMX, y deja en claro que la tristeza, el miedo y la impotencia son los sentimientos que predominan entre la población censada.

LA REPORTERA DITHURBIDE

Al margen de la controversia creada alrededor de la figura de la ahora mítica Frida Sofía, Televisa tendrá que realizar una pronta operación de cicatrización de la imagen de Danielle Dithurbide Vega, para sacarla del atolladero en que se encuentra.

Danielle es una conductora hábil, ágil, con frescura, que dejó en claro que también se maneja con criterio y facilidad de palabra como reportera, pero cuya credibilidad se encuentra por los suelos, por lo que siendo la conductora de uno de los principales espacios informativos, tendrán que usarse toda la imaginación posible y un plan de reactivación, dándole unos días de reposo de la imagen, para regresarla a la frescura.

El manejo de crisis es indispensable para evitar que una comunicadora con mucho futuro se frustre y caiga en el descrédito de varios conductores de televisión, atropellados por la fama y el mal manejo de su imagen.

REPORTES DE OAXACA

La atención que se centra en la tragedia provocada por los sismos del 7 y 19 de septiembre, provoca que otras informaciones pasen inadvertidas, ya que la situación sobre muertos, heridos y damnificados es más importante que cualquier otro tipo de información.

Sin embargo, llama poderosamente la atención que en medio de todo esto, dos funcionarios de la administración de Gabino Cué Monteagudo en Oaxaca fueron detenidos por instrucciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.

Gerardo Cajiga Estrada y Enrique Arnaud Viñas fueron secretarios de Finanzas en el gobierno de Cué Monteagudo y están acusados de peculado, por un monto de cien millones de pesos.

Durante los seis años de gobierno del exmandatario Cué Monteagudo, la Secretaría de la Función Pública detectó irregularidades por el uso inadecuado de tres mil 547 millones cien mil pesos, correspondientes a recursos federales.

Email: ramonzurita44@hotmail.com

Comentarios