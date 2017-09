Inicia la Campaña de Regularización del Estado Civil de las Personas 2017

Infoecos/Armería

El DIF Armería, a través del área de Trabajo Social, invita a la ciudadanía a la Campaña de Regularización del Estado Civil de las Personas 2017, que se está llevando a cabo hasta el 20 de octubre.

La presidenta del DIF, Laura Espíritu de Márquez, mencionó que esta acción tiene el objetivo de impulsar el bienestar de los armeritenses, ya que permite proporcionar una certeza jurídica, “por lo cual, durante todo el mes de agosto, septiembre y hasta octubre, estaremos trabajando en esta campaña”, anunció.

Asimismo, convocó a la población en general para que aprovechen y acudan al DIF para que se les facilite la realización de trámites y servicios como reconocimiento de hijos e hijas, aclaración y complementación de actas (solo registrados en el estado de Colima), registros extemporáneos (de tres días de nacidos hasta adultos mayores), inscripción de actas extranjeras, tramites de actas extranjeras y trámites de apostille.

Las personas que pueden asistir a la campaña de regularización, son aquellas que no cuenten con acta de nacimiento, que no tengan su matrimonio asentado en un acta o no sean reconocidos; el trámite es gratuito y estará vigente hasta el 20 de octubre del presente año.

