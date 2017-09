Sin Carlos Vela, la Real Sociedad perdió por 3 a 2 con el Valencia

El arranque explosivo que tuvo la Real Sociedad hilando cuatro triunfos en todas las competiciones parece ser que ha quedado en el olvido y comienzan a tener una caída considerable, ya que los Txuru-urdin cayeron en casa 2-3 ante el Valencia y sumaron su tercera derrota consecutiva.

No obstante, el mexicano Carlos Vela no estuvo presente en la derrota de los suyos y tuvo que apoyarlos desde la tribuna, debido a que su estratega Eusebio Sacristán, decidió no convocar al bombardero para enfrentar a los murciélagos.

Los de Anoeta siguen en picada y ahora el conjunto del Valencia les propinó una nueva derrota en el campeonato español, gracias a las anotaciones de Rodrigo, Nacho Vidal y Simone Zaza. Por su parte, Aritz Elustondo y Mikel Oyarzabal consiguieron los goles que no fueron suficientes para evitar otro descalabro de los de San Sebastián.

El partido que se disputó en el municipal de Anoeta fue muy ríspido, tanto que el silbante tuvo que expulsar a un jugador de cada equipo: Igor Zubeldía de la Real Sociedad y Geoffrey Kondogbia del Valencia.

Al hilar su tercera derrota en Liga, el jugador de la Real Sociedad, David Zurutuza aseguró que su afán de ir al frente, descuidaron algunas zonas del terreno de juego, motivo por el que deberán de aprender de esta situación.

“Hemos intentado seguir con nuestro juego e ir para adelante. Pero es una realidad que en ese ímpetu o en esa energía, nos hemos descuidado. Es verdad que con 10 hombres el campo se hace más grande, entones uno se tiene que juntar más, ser más solidario y a partir de ahí comenzar a jugar. Habrá que aprender de esto para levantarnos”, aseveró el español.

