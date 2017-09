Analizará Indira Vizcaino renunciar al PRD

La aún perredista espera que el Frente Amplio PRD-PAN-MC no se concrete

La ex diputada federal y ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Indira Vizcaíno Silva, no descartó la posibilidad de presentar su renuncia al Partido de la Revolución Democrática (PRD) luego de que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) la designara Coordinadora de Estructura a nivel estatal.

Vizcaíno Silva aclaró que no ha renunciado “todavía” a su militancia perredista, sin embargo dejó en claro que ese tema lo analizará en caso de ser postulada como candidata a un cargo de elección popular, ya sea por Morena o Independiente.

“Yo no he renunciado al PRD, no todavía, pero si decidiera ser candidata independiente o por otro partido político, tendría que evidentemente renunciar al PRD. Yo soy perredista y todavía estoy afiliada”, aclaró.

Sobre una posible candidatura al Senado de la República por Morena, la también ex secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez señaló que “nada está definido”, pues recordó que ese partido está formando alianzas o frentes con otros institutos políticos, en este caso con el Partido del Trabajo, que en un momento también tendrían derecho a hacer propuestas de candidatos a todos los cargos.

Apuntó que en la actualidad, dentro de la estructura de Morena sólo está participando como Coordinadora de Estructura, sin embargo aceptó que podría aparecer en la boleta electoral del 2018 bajo las siglas de ese instituto político.

Asimismo, expresó que espera que el PRD, su partido aún, recapacite y deshaga el Frente Ciudadano que está conformando con el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, y se sume a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.

Recordó que una vez que se dio a conocer esa alianza entre el PRD y el PAN, incluyendo a Movimiento Ciudadano, ha existido una “desbandada” de perredistas y conflictos al interior de ese partido “porque la mayoría de perredistas se han pronunciado a favor de apoyar a Andrés Manuel López Obrador, líder nacional y candidato presidencial de Morena.

“No pierdo la esperanza de que en el PRD se recapacite, porque las cosas no están saliendo bien a partir de que se decantaron por el FAD, la verdad es que al interior del partido eso ha generado muchísimos conflictos entre los diferentes grupos: los que quieren respaldar a Andrés, y los que quieren respaldar a Acción Nacional”, dijo.

Por último, mencionó que aún existen posibilidades de que no se concrete el Frente y que puedan apoyar al tabasqueño, “no está todo dicho. Ese frente no está consolidado y todavía hay la posibilidad de que los perredistas vayan a respaldar la candidatura de Andrés Manuel de manera formal o de manera informal”.

