Bitácora reporteril: Dan vergüenza ajena

Mezquina y ruin es la propuesta de la fracción del PAN para que cada legislador done cuatro mil pesos en apoyo a los damnificados del sismo de 7.1 de magnitud que causó la muerte de más de 320 personas en la Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Estado de México y Morelos.

Nuestras diputadas y diputados están cada vez más desarticulados de la población, de la gente. Perciben una dieta neta mensual de 57 mil 846 pesos, pero de esa cantidad sólo se quitan, con gran mezquindad, cuatro mil pesos. Ni lo que recibían antes de gasolina (o reciben aún, quién sabe) o lo que tienen presupuestado para el uso del celular.

No están donando para el Teletón, señoras y señores diputados. Hablamos de una tragedia que cimbró las bases más profundas de la sociedad mexicana y que hizo surgir la solidaridad y empatía de los ciudadanos: el pueblo trabajando de manera unida para remover escombros, hermanado por el dolor de la pérdida y la búsqueda de la esperanza.

Sin embargo, parece que nuestros legisladores locales son de plástico en lugar de carne, pues poco les interesa el asunto. Deberían emular al Gobernador o al rector de la Universidad de Colima. Ellos van a donar una quincena íntegra de su sueldo.

Cuando vemos actos de desprendimiento de quienes menos recursos tienen, llevando comida o víveres que ellos mismos necesitan –adultos mayores, población en pobreza–, los cuatro mil pesos de los diputados parecieran un mal chiste, una broma cínica.

Ojalá ratifiquen. Ojalá los diputados -entre los que conozco hay buenas personas- recapaciten y genuinamente quieran apoyar con más recursos. Reitero: si lo hacen el Gobernador y el rector, por qué no los diputados. Una quincena que no reciban, no los va a dejar pobres.

Me refiero a que si los 25 diputados donan su quincena de 28 mil 923 pesos generarían un recurso total de 723 mil pesos, el cual si se dona a la fundación de Carlos Slim se multiplicaría en tres millones 615 mil pesos, pues esta organización está difundiendo que por cada peso que se done, dará cinco pesos más.

Es un recurso importante y que puede contribuir a la reconstrucción de hogares y vidas, pues muchas personas perdieron su patrimonio en cuestión de segundos. Ojalá que recapaciten nuestros diputados, porque eso de los cuatro mil pesos da vergüenza ajena.

DOS PUNTOS

Ya inició el remozamiento de la Calzada Galván, trabajo que durará aproximadamente cuatro meses. Esta clase de infraestructura es el principio de un nuevo concepto de movilidad, pensada más para el peatón y el transporte alternativo. Como todo lo nuevo, quizá no agrade en un principio a la población, principalmente a los automovilistas. Sin embargo, para darle una movilidad más viable a la ciudad, estas obras son impostergables.

Comentarios