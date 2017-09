Escaparate Político

SEGUNDA DE DOS PARTES

NUEVO ESCENARIO. Lo que ha sucedido en el PAN, primero con la pérdida de la mayoría parlamentaria y ahora con la resolución de los tribunales federales electorales que le reconocen la victoria a Julia Jiménez, es la crónica de una derrota anunciada para el grupo de Jorge Luis Preciado y de Enrique Michel. La cerrazón política, la falta de oficio, la ausencia de diálogo entre los poderes, la obcecación para impedir el nombramiento del Procurador de Justicia del estado, dejando sin titular a esa dependencia durante mes y medio, no fue bien visto por el pueblo y por el sistema político -mismo que es superior a todos los partidos-; terminaron por echar a la basura los magníficos resultados que obtuvo el PAN en las urnas en el 2015. Hoy han perdido los talibanes y resurge un nuevo grupo en el horizonte político del blanquiazul en Colima y emergen nuevas figuras, como la propia Julia Jiménez, Riult Rivera, Pedro Peralta, Crispín Guerra, todos los olvidados y excluidos por el grupo que se había logrado hacer del control del PAN en el estado. El veredicto del TEPJF le concede la razón a Julia Jiménez, reconocen su triunfo y la apuesta por la legalidad, pero más allá de todo eso, acaso más importante es que abre una nueva edad en el seno del blanquiazul, como cuando los carolingios sustituyeron a los merovingios en Europa. El futuro está por escribirse. Es una hoja en blanco y prólogo de una mejor etapa para Colima que supere el maximalismo del todo o nada, y que apele a la mesa de los acuerdos, las propuestas, los proyectos, el diálogo en beneficio del interés superior del pueblo de Colima y que lleguen a la vanguardia de la sociedad, o sea al gobierno, los mejores y no los peores.

LA BATALLA POR LA ALCALDÍA. Una vez que ya se definió que Virgilio Mendoza encabezará la fórmula PRI-PVEM para el Senado de la República, me parece que las candidaturas para las diputaciones federales serán, en mi modesta opinión, para Mely Romero y Gaby Benavides. En donde se pondrá bueno es en la contienda por la alcaldía de Colima. Por el PAN se perfila Riult Rivera, pues encabezó la estrategia jurídica que le concedió el triunfo en la dirigencia estatal a Julia Jiménez. Insúa aspira a la reelección, pero el nuevo escenario no le favorece, aunado a que Colima está llena de baches, la inseguridad pública y los malos tratos a los comerciantes ambulantes del centro de la ciudad, derivada de una visión clasista y neoliberal del gobierno municipal. Por el PRI en alianza con el Verde, hay mucha tela de dónde cortar. Ya alzó la mano Roberto Chapula y dice que quiere y puede, y que se decidió a participar por la grave crisis de inseguridad que vive el municipio de Colima. También se perfila Nicolás Contreras, quien es un excelente cuadro, ha estado trabajando, pero le falta ser más claro en sus aspiraciones, sobre todo ahora con el gesto valiente de Roberto Chapula. En un escenario de crisis, yo no descarto a Carlos Noriega, quien junto con el Gobernador, son los arquitectos de la recuperación financiera del Gobierno del Estado. En lo que concierne a Leoncio Morán, creo que ha pasado su tiempo y los astros no se alinean a su favor. En fin, veremos qué sucede en esta importante posición tan relevante que puede ser la aduana para buscar la gubernatura del estado, a juzgar por la historia de Colima y los ediles capitalinos que han llegado a la gubernatura. En fin, se pondrá bastante interesante esta contienda en estos momentos tan importantes para la agenda política estatal y nacional, tras el terremoto que vino a cimbrar a la sociedad mexicana que toma en sus manos las riendas de su destino y reclama transparencia y honestidad en los liderazgos políticos. En el nuevo horizonte no habrá lugar para los rateros y baquetones. La política es uno de los quehaceres más luminosos que ha creado el espíritu humano. Tiene que prestigiarse esta actividad y recuperar su brillo y esplendor original. La política no debe ser un botín. Quienes así lo piensen carecen de futuro. La política será servicio a la comunidad o no será.

