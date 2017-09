Más de tres mil atendidos en Encuentros Ciudadanos

Concluye primera ronda del programa de audiencias públicas

Esta política pública continuará durante todo el sexenio, anuncia el Gobernador

Infoecos/Villa de Álvarez

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez en el décimo Encuentro Ciudadano, realizado en Villa de Álvarez, señaló que se han atendido más de tres mil personas en las audiencias públicas realizadas en los 10 municipios.

Al realizar un balance de los 10 Encuentros Ciudadanos, el Gobernador señaló que en cada municipio ha atendido personalmente en promedio entre 70 y cien fichas. Mientras que el gabinete legal y ampliado y los delegados federales han atendido entre 150 y 200 personas en cada audiencia para buscar una solución a las problemáticas de la ciudadanía.

“La demanda más recurrentemente presentada es la del empleo y lo he dicho una y otra vez, es una situación que no podemos resolver en oficinas gubernamentales porque no hay plazas disponibles, pero queremos resolver el problema del empleo a través de la economía”, indicó Peralta Sánchez.

En este sentido señaló que la generación de empleos, de acuerdo a los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha sido mayor que el promedio nacional, además de que se ha logrado atraer inversiones en diferentes áreas como turismo, y se ha impulsado la obra pública para generar empleos en la entidad.

Especificó que este mes de septiembre con el Encuentro Ciudadano en Villa de Álvarez concluyó la primera ronda realizada en los 10 municipios, y en octubre o noviembre reiniciará la segunda ronda.

Además indicó que las audiencias ciudadanas continuarán hasta que concluya su sexenio, ya que es una política pública que permite estar cerca de la gente, atenderlos y buscar soluciones a sus peticiones.

El titular del Ejecutivo reconoció el respaldo de los funcionarios de los tres órdenes de gobierno para atender a toda la población durante estas audiencias en los 10 municipios.

En este décimo Encuentro Ciudadano, el mandatario estatal atendió de manera personal cien asuntos, mientras que los integrantes de su gabinete, 214, y 15, por parte del Cabildo.

Asimismo, las delegaciones federales, incluyendo la Policía Federal, el Ministerio Público Federal y la Procuraduría General de la República, encabezadas por el mayor Luis León Aponte, delegado de la Secretaría de Gobernación, atendieron 47 asuntos.

Cabe destacar que se preveía que el Gobernador terminara de atender a la última persona, como ha sido característico en todas las audiencias con la población, a las 03:00 horas.

