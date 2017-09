A media semana: Crispación panista

Diez meses han transcurrido desde que se llevó a cabo la jornada para elegir a la dirigencia del Partido Acción Nacional en Colima y los pleitos -parece ser- no terminan, el asunto pasa de un tribunal a otro, y precisamente el viernes anterior la Sala Regional Toluca del TEPJF revocó, según sus pruebas, el amañado triunfo de Enrique Michel Ruiz para ordenar tomar protesta a su contrincante, Julia Licet Jiménez, decisión que obviamente no dejará conforme al verdadero mandamás del panismo local, o séase Jorge Luis Preciado Rodríguez, quien seguramente recurrirá, o ya lo hizo, a la Sala Superior del mismo máximo órgano electoral, que dictará la última sentencia ejecutoria, sin embargo, de valorar las mismas pruebas con que calificaron los de Toluca, es altamente probable que el triunfo de Julia se ratifique a más tardar en un mes.

Veamos por qué lo comento. Según parte del expediente y opiniones dadas a conocer por el ex dirigente albiazul Adán Blanco Campos en entrevista radiofónica, los dos magistrados que votaron a favor de cancelar el triunfo de Michel se sustentaron en el mismo testimonio que les presentó el CEN del PAN, en el cual consideraron tres argumentos para revertir la decisión: una, en el informe de pormenores dice que al arribar las autoridades de la comisión organizadora estatal a Coquimatlán el paquete ya estaba sellado, cuando por reglamento se tiene que cerrar hasta el final de la jornada electoral, lo que despertó grandes sospechas porque no hubo manera de certificar los resultados de la casilla, por lo que el magistrado ponderó que no se podía certificar si hubo violación o alteración en los resultados; el segundo razonamiento que tomaron en cuenta señala que la cadena de custodia -la vigilancia del paquete, pues-, desde que salió de Coquimatlán hasta la Ciudad de México, además de cuando se abrió en el TEE local, no menciona en qué vehículo se fueron, ni quiénes lo iban resguardando de parte de los dos candidatos, tampoco les pareció normal que lo hayan enviado por paquetería cuando en estos casos se destina un vehículo especial acompañado por los representantes, y el tercer elemento es que cuando se abre ese paquete aparece adentro un gafete de un funcionario de casilla de Coquimatlán, empero también se encuentra otro de un funcionario de Colima, lo que desconcertó a los magistrados, pues qué tenía que hacer una identificación de una persona de otro municipio en un paquete que supuestamente nunca se había destapado. Luego entonces, estos tres ingredientes, a los magistrados les dieron la suficiente información para anular la casilla de Coquimatlán y ordenar la inmediata toma de protesta de Julia.

Como ve, amable lector, parece que las pruebas son contundentes contra EMR y sus huestes, aunque sabemos cómo se las gasta el senador coquimatlense, no olvidemos cómo presionó y amenazó a los entonces magistrados que se vieron obligados a anular la contienda ordinaria en que Nacho Peralta lo había superado, sin embargo, algunos comentaristas políticos suponen que de no lograr el objetivo, buscará que el CEN nombre una delegación en Colima, pero eso sería caer en otra irregularidad al desacatar como partido una orden del máximo tribunal electoral, pero sea como sea, Jorge Luis no se va a quedar con los brazos cruzados, lo suyo es la beligerancia y no es de dudar que le hará la vida de cuadritos a Julia, máxime que tiene mayoría en el Consejo Estatal. Al tiempo.

PARA CERRAR

La diputada Martha Sosa vuelve a poner acertadamente el dedo en la herida al denunciar excesivo el tiempo que está tardando la Comisión de Hacienda en el Congreso para presentar el dictamen relativo a la Auditoría Excepcional al gobierno de Mario Anguiano, y sostuvo que pareciera que “le están apostando al olvido”. Tiene toda la razón la porteña, y el diputado Santiago Chávez se está convirtiendo en un cómplice de la vergüenza de Tinajas.

cesarguerrero1@hotmail.com

Comentarios