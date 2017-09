Baúles: El poder económico, intacto

Bien, ya que todo mundo se desahogó contra los políticos de todos los sellos partidistas, tomando como base la coyuntura trágica de los sismos del 7 y 19 de septiembre, este país no tardará en reanudar su rutina, donde hay dos perfiles de mexicanos: la clase política abusiva y el sufrido y abnegado pueblo.

No pocos amigos y conocidos mordieron el anzuelo, como siempre lo hacen, de lanzar consignas y mentadas de mamá, compartiendo memes, videos y leyendas contra la clase política, sobre todo contra todos los legisladores federales y uno que otro gobernador -del PRD, preferentemente-. ¿Si supieran que esa estrategia formó parte del grupo de poder en Los Pinos y de la clase empresarial que siempre ha salido intacta del escrutinio y del juicio ciudadano?

No digo que una mayoría de la clase política no tenga bien merecido que le tundan con todo; chequen, amigas y amigos lectores, la miseria que exhibieron quienes están al frente de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Colima: el gobernador Ignacio Peralta anunció que donaría una quincena de su sueldo, mientras que las y los diputados tuvieron la ocurrencia de proponer que donarían el 10 % de su salario, esto es, cuatro mil 500 pesos por mono. ¡Y todavía el presidente de la Mesa Directiva, Nicolás Contreras, dijo que era una propuesta viable para analizarse! Créanme que mejor hubiera sido que ni lo dijeran; digo, para quienes se quedaron hasta sin sus mascotas, por el desastre de los sismos, cuatro mil 500 pesos es una fortuna; pero, para los legisladores, ¿acaso no es una actitud miserable? Bueno, por lo menos los legisladores federales propusieron algo decoroso: donar un mes de sueldo y una bolsa superior a los 60 millones de pesos, a fin de mitigar un poco los daños a la economía de miles de familias que perdieron seres queridos y patrimonio completo.

Pero, reflexionando sobre lo que sucede en nuestro país, como que va siendo tiempo de que volteemos la mirada, no a la clase política, que es la cara visible del poder, y que es vapuleada por la ira popular -Peña Nieto, senadores, diputados, aspirantes presidenciales y funcionarios públicos en lo general-, sino a una casta que maneja el poder económico, y que representa menos del 1 % de la población, concentradora del 98 % de la riqueza que generamos quienes diariamente nos despertamos para ganarnos el sustento.

Porque esta clase especial en nuestro país, que suele aprovechar muy bien los servicios de la clase política, es la responsable de que un trabajador gane una miseria salarial y que los derechos sociales, sobre todo los de índole laboral, estén siendo cancelados conforme se afianza la fiebre neoliberal.

El poder económico en nuestro país, pues, continúa intacto. ¿Para cuándo un cambio de fondo en las condiciones de vida de los mexicanos y colimenses?

DEL BAÚL DE LOS RECUERDOS

HACE 3 AÑOS NO SABEMOS DE 43 ESTUDIANTES. La herida cumplió tres años, ayer. Sigue viva. La verdad única difícilmente verá la luz. Los 43 estudiantes de Ayotzinapa siguen desaparecidos.

CONSTRUCTORES Y POLÍTICOS ENCUBRIDORES. Los saldos de los terremotos, sobre todo del sismo del 19, ponen al descubierto una cultura de la transa muy común en nuestro país: empresarios ambiciosos que, al contar con la complicidad de funcionarios públicos, construyen sin respetar la ley, de modo que las víctimas de este lodazal terminan por ser los usuarios de espacios de casas, departamentos y fraccionamientos en pésimas condiciones. En la Ciudad de México hay mucho ruido al respecto. Ya se verá si fincan alguna responsabilidad a constructoras y políticos, incluidos los actuales, que dejaron pasar casos, pese a contar con peritajes al respecto.

CADA DÍA SE FORTALECE MÁS EL ESTADO AUTORITARIO. Ante el hartazgo de la población, el Estado autoritario se fortalece aún más. Quitar el fuero y el financiamiento público a los partidos políticos, únicamente allana el camino a un Estado autoritario. Y, que yo sepa, la historia política en nuestro país nos indica que el PRI es el único partido que se las sabe de todas todas en el ejercicio del poder autoritario.

