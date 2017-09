Cancela Conagua subsidio de 18 mdp a Ciapacov

Era para operatividad y generar obras

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) canceló para el presente año la entrega de un subsidio que por 18 millones de pesos tenía programado entregar a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov), para la operatividad y obras de dicha paramunicipal.

El director de la Ciapacov, Heliodoro Langarica Muñoz, dio a conocer que la cancelación de este subsidio generará en las finanzas de ese organismo operador “un déficit financiero”.

Señaló que el director anterior, Jorge Javier Pérez Jiménez, le dio a conocer que ese ingreso, considerado como subsidio federal, “ya no va a ser autorizado este año, de tal manera que nos creó un desequilibrio que debemos ver cómo subsanar”.

Sin embargo, Langarica Muñoz informó que dialogará con las autoridades locales de la Conagua y tratará de hacer una gestión “y no se nos cancele el subsidio y obtenerlo; de no ser así, veremos qué medidas se habrán de tomar para salir adelante en lo que resta del año”.

Adelantó que esta reunión con la Conagua se espera sea llevada a cabo la próxima semana.

Dijo que estos 18 millones de pesos estaban considerados en el presupuesto de egresos de este año, y adelantó que “si no llegan esos recursos, nos quedará un déficit”.

No descartó la posibilidad de que la Ciapacov “tome algunas medidas” que ayuden a palear esta situación. “Yo espero que si es así, que nos confirma que no va a haber el subsidio, podamos hacer algo para no llegar a la situación de pedir un empréstito para atender las necesidades del organismo operador”.

Entre las medidas a tomar, el funcionario del organismo operador de los sistemas de agua y drenaje de Colima y Villa de Álvarez, señaló que se podría buscar “un crédito temporal” para cumplir con algunos proveedores y reducir el pago de horas extras al personal, entre otras acciones, concluyó.

