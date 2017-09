Columna: Pisa y Corre

Hay golpes que son tan fuertes

Así inicia un poema de César Vallejo, son golpes como si hubiéramos hecho enojar a Dios, y me refiero a la muerte del buen amigo El Gallo, acaecida recientemente por no sé qué causa, pero sí imagino que sus últimos días no fueron nada recomendables.

Lo que es cierto es que la diabetes, el alcoholismo y la obesidad están causando estragos en El Rey de los deportes, y que de no cuidar nuestra alimentación y los hábitos de ejercitar nuestro cuerpo, pronto estaremos en camino de encontrarnos en el más allá con nuestros cuadernos.

A propósito de la muerte, saludé ayer al amigo Daniel Gavia, quien me dijo que venía de la misa que se ofreció al Gallo, y le comenté: “tarde o temprano iremos para allá”, a lo cual reviró: “pues yo más bien prefiero tarde mi estimado, cuál es la prisa pues”.

Cambiando de tema, el beisbol sin la Unidad Deportiva Morelos no se siente ni se sabe igual, al pasar por el diamante y verlo solo y deshabitado, pensamos que ya son muchos meses de inactividad, y que ya es tiempo que el Incode autorice que se vuelva a jugar ahí.

Precisamente este domingo se cumplen 10 meses de que el campo fuera cerrado para su remodelación, en ese entonces se anunció que la entrega sería en febrero, o a más tardar en marzo, y aún estamos esperando que se nos cumpla esa promesa.

El arranque del playoff de Primera Fuerza, entre Loros y Diablos de Tecomán, así como la final de Segunda Fuerza, que hará medir fuerzas a Loritos y Oliver, merecen jugarse en el mejor escenario, ojalá así sea, y serviría para guardar un minuto de silencio en honor al Gallo.

