Bitácora Reporteril: Les incomodan las preguntas

Me queda claro que cuando no hay argumentos y la razón no los respalda recurren, como acto desesperado, al insulto o la descalificación. Es un subterfugio, una manera de desviar la atención del tema central, el que realmente importa.

En mi caso, lo hacen por mi fuente de trabajo. En este espacio ya lo he mencionado: trabajo en el área de comunicación social de la Secretaría de Educación. No es algo que oculte: soy un trabajador de la educación. Formo parte del sistema educativo en el estado y contribuyo, desde mi ámbito de competencia, a que se difunda mejor la política educativa.

Sin embargo, también soy periodista. Tengo esta columna desde el 2011 y se publica en varios medios. De marzo a la fecha, he escrito 38 columnas, de las cuales, solo en seis colaboraciones abordé el tema educativo. No soy monotemático, sino que me gusta analizar los temas de interés de la ciudadanía; el hecho público.

Más que la persona, su forma de ser, su complexión física, su orientación sexual o su fuente de empleo, lo que cuenta son sus argumentos y si la razón lo respalda. El motivo de los ataques fue porque pregunté lo siguiente: ¿Qué buscan realmente las dirigencias y comités seccionales del SNTE 6 y 39? Si realmente quieren el pago de adeudos atrasados, ¿por qué no se manifestaron durante el 2014 y 2015, cuando se originaron estas afectaciones a los docentes sindicalizados?

¿Por qué ahora, cuando se les están pagando de manera puntual estos conceptos –que en la administración pasada les escamotearon– clausuran accesos de la Secretaría de Educación? ¿Por qué el diputado Javier Pinto no reclamó de manera oportuna estos adeudos, superiores a los cien millones de pesos, cuando se originaron en el 2014 y 2015? (en ese tiempo, a finales del 2015, ya era delegado especial de la Sección 6 Héctor Prisciliano).

¿Por qué piden con tanta inquina la cabeza de Óscar Javier si el funcionario solo sigue instrucciones del gobernador –quien por cierto dio más de 12 millones de pesos al SNTE 6 y 39 en apoyos y no ha generado adeudos con el sindicato, y así le responden, con un plantón–?

¿Por qué, a menos de una semana de iniciar el proceso electoral del 2018, se manifiestan como no lo habían hecho desde hace más de 30 años, con un plantón y cerrando puertas con cadenas? Si hay una interpretación aviesa de la Ley del Servicio Profesional Docente, como aseguran, ¿por qué no presentan los oficios girados a las instancias jurisdiccionales pertinentes donde constan las anomalías?

Deben ser miles, por lo que señalan los líderes, ¿dónde están los documentos que las acreditan? Insisto: ¿por qué le hacen un plantón a la administración que les ha cumplido con los pagos y con la que incumplió guardaron un absoluto silencio?

¿Buscan los líderes regresar a una administración educativa dispendiosa, que generó un déficit financiero superior a los mil 500 millones de pesos para sustentar canonjías y privilegios? ¿Quieren que regresen los comisionados sindicales con sueldo pagado de la nómina educativa y que dobleteaban sueldo, puesto que cobraban en la secretaría así como en un centro educativo donde no se presentaban?

Insisto: si la Secretaría de Educación viola los derechos de los docentes, ¿por qué no hay una sola demanda jurídica interpuesta? Si la política educativa en el estado carece de rumbo, ¿por qué Colima tiene los primeros lugares en las evaluaciones, tanto de estudiantes como de docentes? En resultados estamos por arriba de la media nacional.

Si el asunto no tiene un fundamento legal –puesto que no han presentado las demandas– y no es de índole educativa, ya que la calidad de los maestros no está en discusión, ¿entonces qué quieren los líderes de las secciones 6 y 39? Creo que las preguntas son válidas y despejarían las dudas de muchos trabajadores de la educación, entre los que me incluyo.

DOS PUNTOS

Les expreso mi reconocimiento a los diputados del PRI, coordinados por Federico Rangel, y a los diputados independientes, dirigidos por Nicolás Contreras, quienes donarán una quincena de su salario –cerca 28 mil pesos—para los damnificados del terremoto del 19 de septiembre. Los que no se redimen son los del PAN, que se empecinan en donar solo 4 mil pesos. Como expresé en la columna del miércoles: su mezquindad da vergüenza ajena.

